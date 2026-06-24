Ketan Agarwal Murder Case: एक 'हुडी' से पुलिस ने कैसे सुलझाई केतन मर्डर केस की गुत्थी? मंगेतर सिया ने दिया था लोहागढ़ किले से धक्का

पुणे के लोहगढ़ किले पर 25 वर्षीय केतन अग्रवाल की मौत को शुरुआत में एक हादसा माना गया था. परिवार और पुलिस को बताया गया कि फोटो खींचते समय उनका पैर फिसल गया और वे गहरी खाई में गिर गए. लेकिन कुछ दिनों बाद जांच की दिशा बदल गई और पुलिस ने इसे कथित हत्या की साजिश के रूप में देखना शुरू किया. पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान सामने आए कुछ सुरागों ने इस मामले को एक साधारण दुर्घटना से अलग बना दिया. फिलहाल केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच जारी है और अब इस केस का फैसला कोर्ट में ही होगा.
पुणे ग्रामीण पुलिस के अनुसार, 18 जून को लोहगढ़ किले के पास केतन अग्रवाल की खाई में गिरने से मौत हो गई थी. घटना के बाद इसे दुर्घटना मानते हुए आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया. उस समय सिया गोयल के प्रति सहानुभूति का माहौल था, क्योंकि शादी से कुछ दिन पहले ही उनके मंगेतर की मौत हो गई थी. दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे और समारोह की तैयारियां बड़े स्तर पर चल रही थीं.
जांच अधिकारियों के अनुसार, सिया गोयल के बयान में कुछ ऐसे बिंदु सामने आए, जिन्होंने पुलिस को मामले की गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद पुलिस ने किले तक जाने वाले रास्तों और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए. इसी दौरान एक युवक पुलिस की नजर में आया, जो कथित तौर पर उस दिन दंपती की गाड़ी के पीछे-पीछे जाता दिखाई दिया. अधिकारियों को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे युवक ने गर्म मौसम के बावजूद हुडी पहन रखी थी. यही बात जांचकर्ताओं के लिए असामान्य लगी. बाद में उसकी पहचान 22 वर्षीय चेतन चौधरी के रूप में हुई. पुलिस का दावा है कि किले के आसपास के अन्य कैमरों में भी वह दिखाई दिया. इन जानकारियों के आधार पर पुलिस ने सिया गोयल से दोबारा पूछताछ की. पुलिस का कहना है कि इसी कड़ी में उन्हें इस हत्याकांड की साजिश से जुड़े अहम सुराग मिले.
जांच एजेंसियों के अनुसार, सिया गोयल और केतन अग्रवाल की शादी परिवारों की सहमति से तय हुई थी. दोनों परिवार विवाह की तैयारियों में लगे थे और मेहमानों के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की जा रही थीं. हालांकि पुलिस का दावा है कि सिया किसी अन्य युवक के संपर्क में थी और वह इस विवाह को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी. जांच अधिकारियों के अनुसार, इसी कारण कथित तौर पर साजिश रची गई.
पुलिस के मुताबिक, केतन और सिया 31 मई को पहली बार लोहगढ़ किले पर गए थे. जांच एजेंसियों का मानना है कि इसी दौरान उसकी हत्या की साजिश तय की गई होगी. इसके बाद 14 जून को दोनों फिर किले पर पहुंचे. पुलिस का दावा है कि उस समय चेतन चौधरी भी वहां मौजूद था, लेकिन उस दिन ये लोग अपनी साजिश के तहत केतन की हत्या को अंजाम नहीं दे सके. जांच के अनुसार, 18 जून को एक बार फिर केतन और सिया लोहागढ़ किले पर गए और इस बार सिया अपने प्रेमी के साथ पहले से रची गई साजिश को अंजाम देने में सफल रही, जिसमें केतन अग्रवाल की मौत हो गई.
पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस सभी साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुलिस के दावे और जांच के निष्कर्ष अभी न्यायिक परीक्षण के अधीन हैं. आरोप साबित होने तक सभी आरोपित कानून की नजर में निर्दोष माने जाते हैं.
(ये पूरी कहानी केतन की मौत की जांच कर रही पुलिस टीम के बयानों पर आधारित है. )