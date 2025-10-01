हाय रे किस्मत! मुंबई आए थे कमाने, किराए के घर में बिजली के तार जोड़ने पर हुआ विवाद, 10 लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला

Labourer killed In Mumbai: मेहनत-मजदूरी से कमाने-खाने आए राजू ने सोचा नहीं होगा कि मुंबई में उनकी जान चली जाएगी, मुंबई के मानखुर्द इलाके से एक बहुत दुखदायक घटना सामने आई है. और बदकिस्मती देखिए राजू की मौत एक छोटे से विवाद को लेकर हुई. जानें पूरी कहानी.
Mankhurd clash over electricity dispute: मुंबई के मानखुर्द इलाके में बिजली का तार जोड़ने को लेकर शुरू हुआ एक छोटा-सा झगड़ा इतना भयानक हो गया कि एक युवक की जान चली गई और उसका दोस्त जिंदगी-मौत के बीच जूझ रहा है. मृतक राजू रोख जिसकी उम्र करीब 25 साल की थी जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मुंबई कमाने-खाने आया था और मजदूरी करता था. घायल इंदू का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक है. पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है.
बिजली तार जोड़ने पर विवाद
मानखुर्द पुलिस के अनुसार, राजू हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मुंबई आया था और मजदूरी का काम करता था.वह और इंदू एक ही मकान में किराए पर रहते थे, जहां ऊपर-नीचे के किरायेदारों के बीच बिजली का तार जोड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ. पुलिस के मुताबिक, विवाद की शुरुआत मामूली बात से हुई. लेकिन, बात बढ़ते हुए हिंसक झड़प में बदल गई.10 लोगों के समूह ने राजू और इंदू पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. गंभीर चोटों के कारण राजू को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इंदू को भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
10 आरोपियों के खिलाफ हत्या और मारपीट का मामला
मानखुर्द पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों के खिलाफ हत्या और मारपीट का मामला दर्ज किया. इनमें से 9 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि मामूली विवाद को सुलझाने के बजाए आरोपियों ने हिंसा का रास्ता चुना. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है.पुलिस ने इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात की है.मामले की गहन जांच जारी है, ताकि घटना के सभी पहलुओं का पता लगाया जा सके. (इनपुट आईएएनएस से)