Hindi Newscrimeसगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...

सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...

Ludhiana nurse murder case: लुधियाना से काफी गंभीर मामला सामने आ रहा है, पुलिस के मुताबिक एक युवक और नर्स के बीच विवाद था, जिसके कारण नर्स ने युवक के प्राइवेट पार्ट को काट दिया. इसके बाद गुस्सा होकर युवक ने नर्स की हत्या कर दी.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 02:48 PM IST
Ludhiana nurse murder case: पंजाब के लुधियाना में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. अमित निषाद नामक युवक बीते दिनों सीएमसी अस्पताल पहुंचा, हाथ में अपने प्राइवेट पार्ट को कपड़े में लपेटकर, खून से लथपथ अमित ने डॉक्टरों को बताया कि रास्ते में कुछ बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया था.

हालांकि, पुलिस की जांच में सामने आया कि मामला कहीं अधिक भयावह और जटिल था. जालंधर बाइपास के एक होटल में रेखा नामक नर्स का शव मिला है. दोनों घटनाओं को मिलाकर जांच करने पर पुलिस के होश उड़ गए.

 गुस्से में आग बबूला
जांच में खुलासा हुआ कि अमित और रेखा होटल में संबंध बना रहे थे. इसी दौरान अमित ने नर्स से कहा कि उसकी सगाई हो गई है. इस पर रेखा गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने एक धारदार ब्लेड से अमित का प्राइवेट पार्ट काट दिया. इसके बाद अमित भी होश खो बैठा और उसने रेखा का गला दबाकर हत्या कर दी.

थाना सलेम टाबरी पुलिस ने बताया कि अमित ने पूरी वारदात कबूल कर ली है. हालांकि, डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया था. आरोपी की मां को भी शुरूआत में यही बताया गया कि उसके बेटे पर बदमाशों ने हमला किया है. पीजीआई में जब मां ने बेटे से मुलाकात की, तब तक उसे हत्या की जानकारी नहीं थी.

स्वस्थ होने का इंतजार कर रही है पुलिस
मामले के अनुसार, रेखा के दो बेटे हैं. रेखा का भाई कोहाड़ा इलाके में फैक्ट्री में काम करता है. अमित एंब्रॉयडरी का काम करता था, जबकि रेखा अस्पताल में नर्स थी. दोनों के बीच ढाई साल से रिलेशनशिप चल रही थी और रेखा अपने पति से अलग रह रही थी. अभी अमित का इलाज पीजीआई में चल रहा है. पुलिस उसके स्वस्थ होने का इंतजार कर रही है ताकि आगे कानूनी कार्रवाई की जा सके.

