/मोगा का 10वीं पास लड़का कैसे बना खूंखार गैंगस्टर? जानिए विदेश में बैठे गोपी लाहोरिया की पूरी क्राइम कुंडली

पंजाब का औद्योगिक शहर लुधियाना मंगलवार की देर रात गोलियों की आवाज से गूंज उठा. शहर के पॉश इलाके भाई रणधीर सिंह नगर (BRS Nagar) में एक पिज्जा आउटलेट को बदमाशों ने निशाना बनाया. हमलावरों ने महज 4 सेकंड में 3 राउंड फायरिंग कर वहां से फरार हो गए. वारदात का CCTV फुटेज सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. घटना के कुछ घंटे बाद ही 'गोपी लाहोरिया ग्रुप' ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली. पोस्ट में दी गई धमकी ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. आखिर क्या है 'गोपी लाहोरिया गैंग' का इतिहास?
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गोपी लाहोरिया के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें अवैध हथियारों और नशे की तस्करी से जुड़े मामले भी शामिल बताए जाते हैं. करीब तीन साल पहले वह मोगा छोड़कर विदेश चला गया था. इसके बाद भी उसके स्थानीय नेटवर्क के जरिए गतिविधियां जारी रहने का दावा किया जाता रहा है.'गोपी लाहोरिया गैंग' लुधियाना में कब से सक्रिय है? इस गैंग की नींव पंजाब में किसने रखी? कौन है इस गैंग की नींव रखने वाला गोपी? इस गैंग के बंबीहा गैंग से क्या रिश्ते हैं? गोपी गैंग ने अब तक कितनी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है? इन सभी धधकते सवालों के जवाब हम आपको इस स्टोरी में देंगे.
पंजाब के मोगा से जुड़ा गैंगस्टर दविंदरपाल सिंह उर्फ गोपी लाहोरिया ने इस गैंग को तैयार किया. गोपी विदेश में बैठकर पंजाब में अपना नेटवर्क चला रहा है और व्यापारियों को फोन कर रंगदारी मांगता रहता है. गोपी लाहोरिया ने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी. इलाके के छोटे-मोटे झगड़ों और मारपीट की घटनाओं से उसका नाम सामने आने लगा. धीरे-धीरे उसने हथियारों और अपराध की दुनिया में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी. समय के साथ उसका नेटवर्क बढ़ता गया और आज पुलिस उसे पंजाब के सक्रिय गैंगस्टरों में गिनती है. हथियारों के प्रति उसका झुकाव भी पुलिस रिकॉर्ड और उससे जुड़े मामलों में सामने आया है.
गोपी के परिवार में केवल उसकी मां और बहन है. उसके पिता का निधन हो चुका है. गैंगस्टर गोपी अपनी फैमिली का इकलौता बेटा है. अब उसकी गिनती प्रदेश के बड़े गैंगस्टरों में होती है. गोपी हथियारों का शौकीन है. करीब 3 साल पहले वो मोगा छोड़कर विदेश भाग गया था. अब वहीं से अपनी गैंग को संचालित कर रहा है. गैंगस्टर गोपी के खिलाफ 7 मामले दर्ज है. मोगा में गोपी का काफी दबदबा है. उसके गैंग के कुछ लोग अभी भी सक्रिय हैं. ये वो लोग हैं जो ड्रग की तस्करी और हथियार सप्लाई करते हैं. गोपी इन लोगों के संपर्क में रहता है.
गोपी लाहोरिया के बंबीहा गैंग से करीबी संबंध होने की बात सामने आती रही है. पुलिस के मुताबिक उसके गिरोह से जुड़े कुछ लोग पंजाब में अब भी सक्रिय हैं. इन लोगों पर नशे और हथियारों की सप्लाई जैसे कामों में शामिल होने के आरोप हैं. गोपी के विदेश में रहने के बावजूद इन लोगों से संपर्क बनाए रखने की बात कही जाती है. पुलिस का दावा है कि जब किसी वारदात को अंजाम देना होता है तो विदेश से बैठे गोपी के निर्देश स्थानीय स्तर पर उसके साथियों तक पहुंचते हैं.
गोपी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का सिलसिला 2022 में तेज हुआ था. जगराओं पुलिस ने उस साल उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था. उसके घर की तलाशी के दौरान कारतूस और मैगजीन बरामद होने की बात सामने आई थी. मामला दर्ज होने के बाद गोपी के विदेश चले जाने की जानकारी सामने आई. इसके बाद से वह सीधे तौर पर पुलिस की पकड़ से बाहर बताया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों के जरिए अपनी मौजूदगी बनाए रखता है. खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर भी वह अपना चेहरा आसानी से सामने नहीं आने देता था. इंस्टाग्राम समेत दूसरे प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें और पोस्ट साझा करते समय चेहरे को छिपाने की कोशिश करता रहा है.
पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती गोपी तक सीधे पहुंचने की है. आरोप है कि वह पंजाब में मौजूद अपने साथियों से अलग-अलग संचार ऐप के जरिए संपर्क करता है. इससे उसकी वास्तविक लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है. व्यापारियों को धमकी देने के लिए भी कथित तौर पर फर्जी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया जाता है. पुलिस उसके स्थानीय गुर्गों की पहचान और गिरफ्तारी के जरिए इस नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. पुलिस पहले भी गोपी से जुड़े कई कथित रंगदारी रैकेट का खुलासा कर चुकी है.
सिंधी बेकरी पर फायरिंग का मामला
लुधियाना के राजगुरु नगर स्थित सिंधी बेकरी पर हुई फायरिंग का मामला भी गोपी लाहोरिया से जोड़ा गया है. पुलिस के मुताबिक बेकरी मालिक को पहले फोन पर धमकाया गया था. आरोप है कि रंगदारी की मांग पूरी नहीं होने पर 28 अगस्त को एक्टिवा पर सवार दो युवकों को बेकरी के बाहर भेजा गया. दोनों ने वहां फायरिंग की और फरार हो गए. इस घटना में बेकरी मालिक को पहले ही धमकियां मिलने की बात सामने आई थी.
मोगा में व्यापारी पर भी चली गोलियां
26 अगस्त को मोगा के शेख वाला चौक में नविका ऑनलाइन सॉल्यूशन कस्टमर सर्विस सेंटर के मालिक पर फायरिंग की घटना हुई थी. आरोप है कि बदमाशों ने दुकानदार को 32 बोर की पिस्तौल दिखाकर पैसे मांगे. इसके बाद उस पर गोली चला दी गई. हालांकि दुकानदार इस हमले में बाल-बाल बच गया. इस मामले को भी गोपी लाहोरिया के गिरोह से जोड़कर जांच की गई.
अप्रैल 2024 में मोगा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक दोनों का संबंध गैंगस्टर बंबीहा और गोपी लाहोरिया से था. पुलिस ने उनके कब्जे से 3.20 लाख रुपये की कथित रंगदारी और हथियार बरामद करने का दावा किया था. जांच में सामने आया कि आरोपी रंगदारी के नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे. इससे पहले 1 मार्च को अमृतसर रोड स्थित बोपाराय इमिग्रेशन में भी फायरिंग हुई थी. दो अज्ञात हमलावरों ने ऑपरेटर को निशाना बनाकर गोलियां चलाई थीं. पुलिस ने इस मामले की जांच भी गैंग से जुड़े एंगल से की थी.
गोपी लाहोरिया के मामले में सबसे अहम बात यही है कि पुलिस की नजर में गिरोह का कथित सरगना देश से बाहर है, जबकि उसके नेटवर्क के कुछ लोग पंजाब में मौजूद हैं. रंगदारी के लिए फोन, फर्जी नंबरों का इस्तेमाल और वारदात के लिए स्थानीय युवकों का सहारा लेने का आरोप इस नेटवर्क की कार्यप्रणाली को सामने लाता है. पुलिस के लिए चुनौती सिर्फ गोपी तक पहुंचना नहीं, बल्कि उसके स्थानीय नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ना भी है. फिलहाल पुलिस उसके संपर्क में रहने वाले लोगों और रंगदारी से जुड़े मामलों की कड़ियां जोड़ रही है. गोपी के खिलाफ दर्ज मामलों और उसके नेटवर्क की जांच के आधार पर आने वाले समय में और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है.