Madhya Pradesh: प्राइवेट कोविड अस्पताल में भर्ती महिला मरीज से रेप की कोशिश, वॉर्ड बॉय गिरफ्तार

भोपाल: मध्य प्रदेश में ग्वालियर (Gwalior) के एक प्राइवेट कोविड अस्पताल में महिला पेशंट के साथ रेप की कोशिश (Rape Attempt) का मामला सामने आया है. आरोपी है कि अस्पताल में तैनात वॉर्ड बॉय ने रात में वहां भर्ती महिला मरीज के साथ दो बार अश्लील हरकत करने की कोशिश की. इसी बीच महिला ने हिम्मत करके शोर मचा दिया. जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला.

पुलिस के मुताबिक मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रहने वाली महिला की कोरोना की वजह से तबियत खराब हो गई थी. जिसके बाद परिजन 16 अप्रैल को उसे लेकर ग्वालियर (Gwalior) के लोटस अस्पताल (Lotus Hospital) में पहुंचे. वहां अस्पताल मैनेजमेंट ने उसे कोरोना (Corona) अस्पताल बनाए गए कोविड सेंटर होटल में भर्ती करवा दिया. वहां पर महिला की खराब हालत को देखते हुए उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रख दिया गया.

देर रात को महिला की हालत खराब होने लगी. आरोप है कि महिला की मदद करने के लिए विवेक नाम का वॉर्ड बॉय वहां पहुंचा और चेकअप के नाम पर उसके अंगों को छूने लगा. शुरुआत में महिला कुछ समझ नहीं पाई और उसे रूटीन चेकअप समझा. कुछ देर में जब विवेक के हाथ महिला के निजी अंगों तक पहुंचने लगे तो महिला घबरा गई और चिल्ला उठी. उसके चीखते ही विवेक वहां से भाग निकला.

Madhya Pradesh: A ward boy allegedly tried to rape a COVID patient at a hotel that has been turned into a COVID treatment facility in Gwalior last night.

"The accused has been arrested," says Hitika Vasal, Additional SP, Gwalior. pic.twitter.com/XyC8hkQbQr

— ANI (@ANI) April 18, 2021