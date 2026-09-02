/बचपन का वह खौफनाक सच! 9 साल पहले मदरसे में हुआ था कुकर्म, अब पुलिस ने आरोपी मौलवी को दबोचा

केरल के कन्नूर में एक मदरसा शिक्षक को नाबालिग लड़के के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. हैरानी की बात यह है कि जिस घटना का खुलासा करीब छह साल पहले हो चुका था, उसमें अब जाकर पुलिस ने आरोपी मौलवी को गिरफ्तार किया है. पीड़ित ने हाल ही में काउंसलिंग के दौरान अपने साथ हुए 9 साल पहले यौन शोषण की जानकारी दी थी.
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान 45 वर्षीय मोहम्मद बशीर के तौर पर हुई है. वह मलप्पुरम के तवनूर का रहने वाला है. आरोप है कि जब पीड़ित की उम्र महज 11 साल थी, तब बशीर ने उसका यौन शोषण शुरू किया था. बताया गया है कि उस समय बशीर पनूर के पास पुल्लुक्करा स्थित एक मदरसे में शिक्षक के तौर पर काम करता था. पुलिस के अनुसार पर 2017 से 2020 के बीच पीड़ित छात्र के साथ यौन शोषण होता रहा.
मामला उस समय सामने आया जब अब बड़ा हो चुका पीड़ित मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों को लेकर काउंसलिंग करा रहा था. फिलहाल वह जिम ट्रेनर का कोर्स कर रहा है. काउंसलिंग सत्र के दौरान उसने बचपन में अपने साथ हुए यौन शोषण की जानकारी दी. पीड़ित की ओर से मिली जानकारी के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया और पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के दौरान आरोपी शिक्षक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई.
पुलिस के मुताबिक मोहम्मद बशीर ने पुल्लुक्करा के मदरसे में करीब आठ साल तक शिक्षक के तौर पर काम किया था. करीब चार साल पहले वह वहां से मलप्पुरम चला गया था. थालास्सेरी के सहायक पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तिरूर पुलिस ने बशीर को हिरासत में लिया. इसके बाद उसे चोकली पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने मंगलवार तड़के करीब 1.30 बजे उसे चोकली पुलिस को सौंपा.
चोकली पुलिस ने मंगलवार सुबह करीब 10.30 बजे बशीर की औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज की. इसके बाद आरोपी को थालास्सेरी की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत-1 में पेश किया गया. अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद बशीर को कन्नूर सेंट्रल जेल भेज दिया गया.