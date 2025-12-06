Advertisement
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, आखिरी वीडियो में दर्द किया बयां

Farmer Suicide: मृतक किसान ने वीडियो में राकेश भूपेंद्र गांधी और बंटी अरुण खराल नाम के दो साहूकारों के बारे में खुलासा किया. किसान के मुताबिक ये दोनों उस पर कर्ज से ज्यादा रुपए देने का दबाव बना रहे थे.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 06, 2025, 08:40 PM IST
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, आखिरी वीडियो में दर्द किया बयां

Maharashtra News: महाराष्ट्र में कर्ज के बोझ तले दबकर एक और किसान ने आत्महत्या कर खुद की जीवन लीला को खत्म कर लिया. लेकिन किसान ने आत्महत्या से पहले अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने उन लोगों के बारे में खुलासा किया उन्होंने उसको यह कदम उठाने पर मजबूर किया. मामला महाराष्ट्र के अकोला का है, जहां पर एक किसान गोपाल वामनराव पाथखेड़े ने कथित तौर पर साहूकारों से एक लाख रुपए का कर्ज लिया था. हालांकि, उसने समय पर साहूकारों का एक लाख रुपया ब्याज समेत वापस लौटा दिया, लेकिन साहूकारों ने उस पर ज्यादा रुपए देने का दबाव बनाया. जिसके बाद उसने मजबूरन आत्महत्या का कदम उठाया. 

कर्ज देने वाले ने बनाया दबाव 
गोपाल वामनराव पाथखेड़े ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने दो लोगों के बारे में बताया. ये वहीं दो लोग हैं जिन्होंने उसको पूरा पैसा लौटाने के बावजूद और पैसे देने को कहा था. मृतक किसान ने वीडियो में राकेश भूपेंद्र गांधी और बंटी अरुण खराल नाम के दो साहूकारों के बारे में खुलासा किया. किसान के मुताबिक ये दोनों उस पर कर्ज से ज्यादा रुपए देने का दबाव बना रहे थे और ऐसा न करने पर उन्होंने गोपाल वामनराव का जीना मुश्किल कर देने की धमकी दी थी. वीडियो में मृतक कहता दिखाई दे रहा है कि वो दबाव में है, वो लोग उसको जीने नहीं दे रहे हैं इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है. 

एक लाख रुपए कर्ज 
वीडियो सामने आने पर गोपाल के भाई ने स्थानीय पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके भाई ने राकेश गांधी से 20 प्रतिशत ब्याज की दर पर एक लाख रुपए कर्ज लिया था, जिसको उसने ब्याज के साथ लौटा दिया था. लेकिन साहूकारों ने उससे आठ लाख रुपए मांगने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से गोपाल आर्थिक तंगी में आ गया. साहूकार गोपाल से मोटी रकम तक ही नहीं रुके और उन्होंने गोपाल की जमीन का एक हिस्सा भी अपने नाम करवा लिया. शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें राकेश गांधी और सचिन उर्फ बंटी खराल को मुख्य आरोपी बनाया है. वहीं घटना के बाद गांव में तनाव बना हुआ है और ग्रामीण साहूकारों के खिलाफ खुलकर शोषण का आरोप लगा रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल, कहा- गुलामी की मानसिकता से निकलें लोग

