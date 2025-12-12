एक्सीडेंट के बाद डीजल टैंकर में भीषण आग, बीच सड़क 'ज्वालामुखी' जैसा विस्फोट

Beed Diesel tanker Accident: महाराष्ट्र में डीजल से भरा टैंकर पलट जाने के बाद खौफनाक हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं. जहां मांजरसुंबा घाट के पास अनियंत्रित होकर पलटे डीजल टैंकर में भीषण आग ने आस पास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया है. टैंकर में लगी आग किसी 'ज्वालामुखी' के फटने जैसी दिखाई दे रही है. आग की वजह से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.
Maharashtra Diesel tanker Accident: महाराष्ट्र के बीड में एक खौफनाक सड़क हादसे के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई. टैंकर में लगी आग के चपटे में आस पास का आधा किलोमीटर का इलाका भी आग गया. डीजल का टैंकर जहां पलटा वहां आसपास सुखी झाड़ियां और घास होने की वजह से आग ज्यादा भड़क उठी. जानकारी के अनुसार ट्रक में डीजल बताया जा रहा है. घटना बीड के मांजरसुंबा घाट के इलाके में हुई है. घटना उस वक्त हुई जब धुले-सोलापुर हाईवे पर पाली घाट के पास कोलवाड़ी फाटा पर टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और देखते ही देखते इसमें भयंकर आग लग गई. टैंकर में पलटने के बाद अचानक ज्वालामुखी की तरह भयानक विस्फोट हुआ और देखते ही देखते सड़क और उसके आसपास के इलाकों में भीषण आग लग गई. जिसके चलते स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल देखा गया.
सड़क पर लंबी लाइन
हादसे के बाद टैंकर के ड्राइवर और उसके किसी साथी की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है. वहीं इलाके में फैली भयंकर आग पर फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं स्थानीय लोगों ने इस घटना के वीडियो को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें सड़क पर वाहनों की लंबी कतार दिखाई दे रही है. हालांकि, किसी के हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आईं हैं. लेकिन पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है.
प्रशासन की अपील
डीजल टैंकर के पलटने से हुए भीषण विस्फोट के बाद प्रशानस ने लोगों को दुर्घटना स्थल से दूर रहने की अपील की है. सड़क पर हादसे के बाद वहां राहगीरों और आसपास के लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई थी, जिसको वहीं हटाने और किसी तरह की जनहानि के खतरे को टालने के लिए प्रशासन ने जनता से यह अपील की है.
