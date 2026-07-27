/नशे के सौदागरों पर डबल स्ट्राइक! महाराष्ट्र में 200 किलो गांजा, पंजाब में 2 किलो से ज्यादा हेरोइन के साथ हथियारों का जखीरा बरामद

देशभर में नशे के विरुद्ध युद्ध जारी है. केंद्रीय एजेंसियों से लेकर राज्यों की पुलिस तक देश के भविष्य यानी युवाओं को नशे के जाल में फंसकर बर्बाद होने से बचाने के लिए लगातार काम कर रही हैं. इसी कड़ी में महाराष्ट्र और पंजाब की पुलिस ने सोमवार को बड़ी कामयाबी हासिल की है. महाराष्ट्र में 200 किलो गांजा जब्त हुआ तो पंजाब में दो किलो से ज्यादा हेरोइन और पांच मॉर्डन पिस्टल बरामद की गई हैं.
पंजाब की अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से संचालित अवैध हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच आधुनिक .30 बोर पिस्तौल, 2.015 किलोग्राम हेरोइन, ₹5 लाख की ड्रग मनी और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.
इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा नशे और गैंगस्टरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह एक बड़ी सफलता है.
In a major breakthrough, Amritsar Commissionerate Police busts a cross-border illegal arms and narcotics smuggling module, apprehends four accused, and recovers five sophisticated pistols, 2.015 Kg heroin, and ₹5 lakh in drug money.
Preliminary investigation reveals that the… pic.twitter.com/7PD7UO4H85
— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) July 27, 2026
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह सीमा पार बैठे तस्करों और विदेशी हैंडलरों के संपर्क में था तथा ड्रोन के जरिए भेजी गई खेप को एकत्र कर आगे सप्लाई करता था.
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिट्टू कुमार भैया, साहिब सिंह, संजीव नन्नू और संदीप सैनी के रूप में हुई है. इनमें से बिट्टू कुमार भैया के खिलाफ पहले से ही सात आपराधिक मामले दर्ज हैं.
अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि जांच के दौरान पूरे तस्करी रैकेट के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक के साथ साथ इसके वित्तीय नेटवर्क की भी गहन जांच की जा रही है, ताकि इससे जुड़े हर व्यक्ति को कानून के दायरे में लाया जा सके.
उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे छोटे मोटे लालच में आकर अंतरराष्ट्रीय नशा और हथियार तस्करी गिरोहों का हिस्सा न बनें, बल्कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अपनाएं.
राज्य की भंडारा पुलिस ने 200 किलो गांजा ज़ब्त किया है. भंडारा के एसपी नूरुल हसन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांजे से भरा एक ट्रक भंडारा जिले से मुंबई की ओर जा रहा है. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, रात की गश्त के दौरान पुलिस ने सकोली के पास एक चेकपॉइंट बनाया. उन्होंने एक ट्रक को रोका, जिसमें अवैध रूप से यह नशीला पदार्थ ले जाया जा रहा था. यहां कुल 200 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत ₹1 करोड़ से ज्यादा है. इस ऑपरेशन में दो लोगों को अरेस्ट किया गया है और गांजा व ट्रक दोनों को जब्त कर लिया गया है.