महाराष्ट्र में दिल दहला देने वाली वारदात! गलत कमरे में दस्तक देने पर नर्स बनी शिकार, होटल में सामूहिक बलात्कार, तीन गिरफ्तार

chhatrapati sambhajinagar nurse rape: छत्रपति संभाजीनगर में बुधवार रात एक 30 वर्षीय नर्स के साथ बेहद शर्मनाक घटना हुई है. पुलिस के अनुसार, महिला अपने दोस्त से मिलने होटल गई थी और गलती से गलत कमरे में दस्तक दे दी है. कमरे में मौजूद तीन व्यक्तियों ने इसका फायदा उठाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया है.

3 घंटे के अंदर गिरफ्तार

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार किया है. जिसमें 27 साल के घनश्याम राठौड़, 25 साल के ऋषिकेश चव्हाण और 25 साल के किरण राठौड़ का नाम सामने आ रहा है. राठौड़ दोनों बैंक रिकवरी एजेंट हैं, जबकि चव्हाण एमबीए छात्र है. तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में चार दिन के लिए रखा गया है. इंस्पेक्टर प्रविणा यादव ने बताया कि घटना के तुरंत बाद आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने तकनीकी और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर तीनों को शिकायत मिलने के तीन घंटे के अंदर ही पकड़ लिया है.

शराब पिलाकर किया बलात्कार

शुरुआती जांच में पता चला कि तीनों आरोपी दोस्त हैं और उस रात शराब पीने के लिए होटल के कमरे में इकट्ठा हुए थे. पीड़िता गलती से कमरे 205 में पहुंच गई थी, जबकि उसे कमरे 105 जाना था. कमरे में मौजूद आरोपी महिला को अपने दोस्त का नाम लेकर पूछने पर झूठ बोलते हैं और उसे कमरे में खींच लेते हैं. इसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद किया, उसे शराब पिलाई और बलात्कार किया.

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़िता शादीशुदा है और उसके घर में एक शिशु बच्चा है. वह एक निजी अस्पताल में नर्स के रूप में कार्य करती है और परिवार की मुख्य कमाई का साधन है. महिला ने आर्थिक मदद के लिए अपने दोस्त से मिलने का फैसला किया था. घटना के बाद महिला ने 3 से 4 बजे के बीच कमरे का दरवाजा खोलकर भागकर पुलिस को सूचना दी और शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें सामूहिक बलात्कार, गलत तरीके से बंदी बनाने और आपराधिक धमकी शामिल हैं.