Hindi Newscrimeमहाराष्ट्र में दिल दहला देने वाली वारदात! गलत कमरे में दस्तक देने पर नर्स बनी शिकार, होटल में सामूहिक बलात्कार, तीन गिरफ्तार

महाराष्ट्र में दिल दहला देने वाली वारदात! गलत कमरे में दस्तक देने पर नर्स बनी शिकार, होटल में सामूहिक बलात्कार, तीन गिरफ्तार

nurse gang rape Maharashtra: छत्रपति संभाजीनगर में एक नर्स के साथ होटल में सामूहिक बलात्कार की घटना हुई, जिसमें तीन आरोपियों को पुलिस ने 3 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है. 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 10:29 AM IST
महाराष्ट्र में दिल दहला देने वाली वारदात! गलत कमरे में दस्तक देने पर नर्स बनी शिकार, होटल में सामूहिक बलात्कार, तीन गिरफ्तार

chhatrapati sambhajinagar nurse rape: छत्रपति संभाजीनगर में बुधवार रात एक 30 वर्षीय नर्स के साथ बेहद शर्मनाक घटना हुई है. पुलिस के अनुसार, महिला अपने दोस्त से मिलने होटल गई थी और गलती से गलत कमरे में दस्तक दे दी है. कमरे में मौजूद तीन व्यक्तियों ने इसका फायदा उठाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया है.

3 घंटे के अंदर गिरफ्तार
पुलिस ने तीनों आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार किया है. जिसमें 27  साल के घनश्याम राठौड़, 25 साल के ऋषिकेश चव्हाण और 25 साल के किरण राठौड़ का नाम सामने आ रहा है. राठौड़ दोनों बैंक रिकवरी एजेंट हैं, जबकि चव्हाण एमबीए छात्र है. तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में चार दिन के लिए रखा गया है. इंस्पेक्टर प्रविणा यादव ने बताया कि घटना के तुरंत बाद आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने तकनीकी और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर तीनों को शिकायत मिलने के तीन घंटे के अंदर ही पकड़ लिया है.

शराब पिलाकर किया बलात्कार 
शुरुआती जांच में पता चला कि तीनों आरोपी दोस्त हैं और उस रात शराब पीने के लिए होटल के कमरे में इकट्ठा हुए थे. पीड़िता गलती से कमरे 205 में पहुंच गई थी, जबकि उसे कमरे 105 जाना था. कमरे में मौजूद आरोपी महिला को अपने दोस्त का नाम लेकर पूछने पर झूठ बोलते हैं और उसे कमरे में खींच लेते हैं. इसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद किया, उसे शराब पिलाई और बलात्कार किया.

पीड़िता शादीशुदा है और उसके घर में एक शिशु बच्चा है. वह एक निजी अस्पताल में नर्स के रूप में कार्य करती है और परिवार की मुख्य कमाई का साधन है. महिला ने आर्थिक मदद के लिए अपने दोस्त से मिलने का फैसला किया था. घटना के बाद महिला ने 3 से 4 बजे के बीच कमरे का दरवाजा खोलकर भागकर पुलिस को सूचना दी और शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें सामूहिक बलात्कार, गलत तरीके से बंदी बनाने और आपराधिक धमकी शामिल हैं. 

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

MaharashtraGang rape

