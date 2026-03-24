पूजा के नाम पर महिलाओं के साथ गलत काम, बाबा के पास मिले 35 अश्लील वीडियो और 40 करोड़ की संपत्ति; CM ने बिठाई SIT जांच

Maharashtra Crime: कथित ढोंगी बाबा अशोक खरात मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस मामले की शुरुआत शिरडी में एक महिला की शिकायत से हुई थी, जिसने नीरज जाधव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जांच के दौरान जब अशोक खरात का नाम सामने आया तो उसके मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइस की जांच शुरू की गई. साइबर क्राइम और नाशिक पुलिस की साइबर यूनिट इस मामले की तकनीकी जांच कर रही है. जांच में अब तक करीब 35 अश्लील वीडियो सामने आए हैं. इन वीडियो के आधार पर कई पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज किए गए हैं. SIT ने वीडियो में दिखाई देने वाली महिलाओं को बुलाकर उनके बयान भी दर्ज किए हैं. अब तक 6 पीड़ित महिलाओं के बयान के आधार पर कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं.

देश छोड़ने की कोशिश में था आरोपी

मुख्यमंत्री ने बताया कि आरोपी अशोक खरात देश छोड़कर भागने की कोशिश में था, लेकिन 10 मार्च को एयरपोर्ट अथॉरिटी को अलर्ट किया गया ताकि उसे पकड़ा जा सके. नाशिक पुलिस ने जब आरोपी के घर पर छापा मारा, तो नाशिक स्थित उसके ठिकाने से 6 लाख से ज्यादा नकदी, एक पिस्टल और 19 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. इसके अलावा आरोपी के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए मुंबई भेजा गया है.

धर्म के नाम पर खेलता था गंदा खेल

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी खुद को दैविक शक्ति वाला बताकर महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता था. वह महिलाओं को अपने ऑफिस में बुलाता था और धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर ऐसा करता था. एक महिला ने सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसके पति को वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई थी.

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आरोपी 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिक

SIT की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के पास कई फार्महाउस, कई एकड़ जमीन, जिसमे Panvel, अहिल्यानगर और नासिक शामिल है. शुरुआती जांच में करीब 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति की जानकारी सामने आई है. साथ ही आरोपी और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी जांच की जा रही है कि कहीं टैक्स चोरी तो नहीं की गई. इस पूरे मामले में अब तक कुल 8 केस दर्ज होने की जानकारी है. इनमें से 7 मामलों की जांच SIT कर रही है, जबकि एक मामला क्राइम ब्रांच के पास है.

सोशल मीडिया से वीडियो हटाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के दौरान जिन महिलाओं के वीडियो सामने आए हैं, उनकी पहचान और सम्मान की पूरी सुरक्षा की जाएगी. साथ ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे वीडियो हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं. फिलहाल आरोपी अशोक खरात 24 तारीख तक पुलिस कस्टडी में है और जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क और आर्थिक लेनदेन की भी जांच कर रही हैं.

INPUT - ASHWIN PANDEY