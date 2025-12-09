एक्सप्रेस ट्रेन से 5 करोड़ का सोना चोरी, AC कोच से 5 किलो सोना गायब; मचा बवाल

Gold Jewellery Worth ₹5 Crore Stolen: मुंबई के गोरेगांव के रहने वाले अभय कुमार जैन के बैग से पांच किलो सोना चोरी होने से हड़कंप मच गया. जैन अपनी बेटी के साथ सिद्देश्वर एक्सप्रेस के एसी कोच A-1 में सोलापुर जिले से मुंबई जा रहे थे. ट्रेन में जैन की सीट बर्थ 49 और 51 थी. उनके पास दो ट्रॉली बैग थे, जिनमें करीब 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत का पांच किलो सोना था. इस सोने को उन्होंने सुरक्षा के लिए बर्थ के नीचे लॉक करके रखा था. 7 दिसंबर को कल्याण स्टेशन के पास पहुंचने से पहले जैन की आंख खुली, तब उन्होंने देखा कि सीट बर्थ के नीचे रखा बैग गायब था.

रेलवे पुलिस को दी गई सूचना

बैग गायब होने का पता चलते ही जैन ने फौरन टिकट निरीक्षक विक्रम मीणा से संपर्क किया और रेल सहायक सेवा को भी सूचना दी. चूंकि चोरी की वारदात कल्याण के पास हुई थी, इसलिए आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए जैन को कल्याण जीआरपी के पास भेजा गया है. रेल पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

सुरक्षित एसी कोच में, वह भी लॉक किए हुए बर्थ के नीचे से इतनी बड़ी मात्रा में सोना चोरी होना रेलवे यात्रा की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है. अब रेलवे पुलिस सीसीटीवी फुटेज और यात्रियों से पूछताछ कर चोरों की तलाश में जुटी है. पांच करोड़ की चोरी की खबर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है.

ट्रेन में लोगों ने छोटी मोटी चोरी-चकारी और जेब या पर्स कटने की घटनाओं के बारे में देखा-सुना होगा, लेकिन पांच करोड़ का सोना गायब होने का ये शायद महाराष्ट्र का ऐसा पहला मामला होगा.

