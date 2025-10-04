Advertisement
रिश्तों का कत्ल, 4 महीने के बेटे को ड्रम में डुबोकर मारा, फिर खुद भी कर ली आत्महत्या

महाराष्ट्र के बीड से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, एक पिता ने अपने चार महीने के बच्चे को पानी से भरे ड्रम में फेंककर मार डाला और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:07 PM IST
Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के बीड से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. महाराष्ट्र पुलिस ने शनिवार को बताया कि चार महीने के बच्चे का शव आधे भरे नीले ड्रम में मिला था जिसे उसके पिता ने डुबोकर मार डाला था और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली थी. यह घटना बीड जिले के जियोराई तालुका के तलवाड़ा गांव की है. पुलिस ने बताया कि पिता अमोल सोनावने ने अपने बच्चे को पानी से आधे भरे ड्रम में फेंककर उसकी हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार, बच्चे के शव की तस्वीर भी सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. तस्वीरों में गुलाबी टीशर्ट और डायपर पहने हुए बच्चे को पानी में मुंह के बल लेटा हुआ देखा गया.

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस ने बताया कि उस व्यक्ति ने पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी. पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले घरेलू विवाद के बाद अमोल और उसकी पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी. उन्हें समय रहते बचा लिया गया था. दम्पति को गुरुवार को स्थानीय अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. अमोल और उसके बेटे के शवों को पोस्टमार्टम के लिए तलवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है. ममला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Maharashtra crime

