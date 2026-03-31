पैर पकड़कर पटका, फिर घसीटते हुए ले गया घर... 4 साल के बच्चे के साथ हैवानियत की सारी हदें पार

महाराष्ट्र के पालघर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां पर एक शख्स ने बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए एक चार साल के मासूम को निशाना बनाया. आरोपी ने बच्चे को कई बार जमीन पर पटका और फिर उसके घसीटे हुए लेकर गया. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है.
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Maharashtra News: महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई पश्चिम से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां की एक हाउसिंग सोसायटी में एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई है, जिसको जानने के बाद कलेजा दहल उठेगा. यहां पर एक शख्स ने अपने निजी विवाद का गुस्सा का एक चार साल के बच्चे पर उतारा. आरोपी ने बच्चे को बेरहमी से पीटा, इतना ही नहीं उसने बच्चे को कई बार जमीन पर पटका. पूरी घटना पास नें लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
दरअसल, पूरा मामला वसई पश्चिम के अनुपम सोसायटी की है. यहां पर रहने वाले अतुल कोंढोर और उसी सोसायटी के निवासी रिक्शा चालत संदीप पवार के बीच कुछ दिन पहले ही विवाद हुआ था. यह विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने बदला लेने की सोची. हैरान करने वाली बात है कि उसने गुस्सा सीधे उस व्यक्ति पर नहीं उतारा, बल्कि उसके मासूम बच्चे पर उतारा.
बताया जाता है कि यह पूरी घटना सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे की है. हर रोज के जैसे सोसायटी में बच्चे एक स्थान पर खेल रहे थे. इस दौरान अतुल का चार साल का बच्चा भी खेलते-खेलते ऑटो में जा बैठा. इसके बाद आरोपी वहां पर पहुंचता है छोटे से बच्चे को रिक्शा से निकालते हुए पहले बच्चे का सिर ऑटो से लड़ाया, इसके बाद चार साल के मासूम को जमीन पर पटका. इतना ही नहीं शख्स पर बच्चे को घसीट कर ले जाने का भी आरोप है.
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यह पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी व्यक्ति की रूह कांप उठेगी. इस हमले में घायल विघ्नेश का मिरा रोड स्थित एक अस्पताल में आईसीयू में इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. इस मामले में वसई पुलिस थाने में आरोपी संदीप पवार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. (रिपोर्ट- ज़ी मीडिया)
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