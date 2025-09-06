मंगेतर ने शारीरिक संबंध बनाने से किया मना तो शख्स ने कर दी हत्या, गला घोंटकर भागा

Maharashtra News: उम्र के साथ-साथ व्यक्ति की जिज्ञासा भी बढ़ने लगती है. वैसे ही एक उम्र में व्यक्ति यौन सुख की जिज्ञासा रखता है. कई लोग यह सुख न मिलने पर दुष्कर्म जैसा घिनौना अपराध भी करते हैं. ऐसा ही एक अपराध महाराष्ट्र में देखने को मिला है. यहां एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग मंगेतर की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने शारीरिक संबंध बनाने से इंकार कर दिया था.

आरोपी ने की मंगेतर की हत्या

मामला पालघर जिले का है. आरोपी नीलेश धोंगडा नाबालिग मंगेतर पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की ने इसके लिए साफ मना कर दिया. पुलिस के मुताबिक वह अपनी मंगेतर से मिलने उसके घर पर पहुंचा था. इस दौरान नाबालिग के माता-पिता खेत पर काम करने गए थे. वह घर पर अकेली थी. तभी उसने लड़की को बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने की बात कही, जिसका उसने मना कर दिया.

ये भी पढ़ें- फिल्मी स्टाइल में जेल से फरार हुए कैदी, तलाशी में पुलिस के छूटे पसीने, अब जनता से की अपील

Add Zee News as a Preferred Source

गला दबाकर की हत्या

गुस्साए आरोपी ने पहले तो लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद वह गांव के पास स्थित जंगल की तरफ भाग गया. लड़की के माता-पिता जैसे ही शाम को घर से लौटे तो अंदर का मंजर देख उनके होश उड़ गए. उनकी बेटी मृत पड़ी हुई थी. माता-पिता ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस की ओर से मामला दर्ज किया गया.

ये भी पढ़ें- ऑफिस में काम कर रहे थे अध्यक्ष, तभी अचानक हुआ विध्वंसक धमाका, फिर PMK नेता...

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाकर आरोपी नीलेश को पकड़ा. उसके खिलाफ हत्या और बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल उसे पुलिस की गिरफ्त में रखा गया है. उससे पूछताछ भी की जा रही है. वहीं पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घटना के बाद से आस-पास के इलाकों में कोहराम मचा है.

FAQ

आरोपी ने मंगेतर की हत्या क्यों की?

नाबालिग मंगेतर के शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर आरोपी ने हत्या की.

पुलिस ने मामले को लेकर क्या किया?

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.