/1660 किमी का सफर तय कर मुंबई पहुंची ट्रेन के नीचे मिला कटा हुआ पैर, यूपी से मिला बड़ा क्लू!

जांच के दौरान एक क्लू उत्तर प्रदेश के ललितपुर से मिला. वहां हाल ही में दो रेलवे एक्सीडेंट हुए थे. एक मामले को पुलिस ने खारिज कर दिया, क्योंकि मरने वाले के दोनों पैर सुरक्षित थे, लेकिन दूसरा मामला अभी जांच के दायरे में है. उस शख्स का शरीर इतना क्षत-विक्षत था कि यह साफ नहीं हो पा रहा था कि उसका एक पैर गायब था या नहीं. GRP अब ललितपुर के पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टरों से जानकारी जुटा रही है. ब्लड सैंपल की जांच कराई जा रही है. अगर यह मैच होता है तो और पुख्ता करने के लिए DNA जांच भी कराई जाएगी. इस केस की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम हर संभावना पर काम कर रहे हैं. यह किसी का दुर्घटना में कटा अंग हो सकता है जो ट्रेन के अंडरकैरिज में फंसकर इतनी दूर तक चला आया हो.