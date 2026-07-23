Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /crime
  • /1660 किमी का सफर तय कर मुंबई पहुंची ट्रेन के नीचे मिला कटा हुआ पैर, यूपी से मिला बड़ा क्लू!

1660 किमी का सफर तय कर मुंबई पहुंची ट्रेन के नीचे मिला कटा हुआ पैर, यूपी से मिला बड़ा क्लू!

पंजाब के अमृतसर से एक ट्रेन तकरीबन 1660 किलोमीटर का सफर तय कर मुंबई पहुंचती है. वहां यार्ड में ट्रेन की सफाई के दौरान किसी शख्स का कटा पैर पहियों के पास फंसा हुआ दिखा. ये किसी हादसे की वजह से हुआ या कोई मर्डर मिस्ट्री है, जीआरपी अब इस गुत्थी को सुलझा रही है. इस केस का एक क्लू यूपी के ललितपुर में मिला है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 23, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:56 PM IST
1660 किमी का सफर तय कर मुंबई पहुंची ट्रेन के नीचे मिला कटा हुआ पैर, यूपी से मिला बड़ा क्लू!

About the Author

Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यूटीयू पेपर लीक का खुलासा, सीएम धामी बोले- नकल माफियाओं को नहीं बख्शेंगे
Uttarakhand UTU Paper Leak3 min ago
2
India Russia10 min ago
3
Haryana news20 min ago
4
vastu tips22 min ago
5
Gujarat Rain30 min ago