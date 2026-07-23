/1660 किमी का सफर तय कर मुंबई पहुंची ट्रेन के नीचे मिला कटा हुआ पैर, यूपी से मिला बड़ा क्लू!

कल्पना कीजिए, आप ट्रेन की सफाई कर रहे हैं और अचानक कोच के नीचे एक कटा हुआ इंसानी पैर दिख जाए! पिछले हफ्ते मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) में ठीक यही हुआ. अमृतसर से 1660 किलोमीटर का सफर तयकर आई एक एक्सप्रेस ट्रेन की रूटीन सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों के होश उड़ गए. ये मर्डर मिस्ट्री सुलझाना अब जीआरपी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है.
17 जुलाई की सुबह ट्रेन नंबर 11058 (अमृतसर-सीएसएमटी एक्सप्रेस) यार्ड में पहुंची. यार्ड में ट्रेन का रूटीन मेंटेनेंस और सफाई का काम चल रहा था. सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच जब अंडरगियर इंस्पेक्शन हो रहा था, तभी अचानक ये इंसानी अंग सफाई कर्मियों को दिखा. घुटने के नीचे का एक कटा हुआ पैर ट्रेन के M2 कोच की ट्रॉली और व्हील असेंबली के पास फंसा हुआ था. उन्होंने तुरंत GRP को बताया. पंचनामा किया गया और कटे हुए अंग को फोरेंसिक जांच के लिए सेंट जॉर्ज अस्पताल भेज दिया गया.
घटना को पांच दिन बीत चुके हैं, लेकिन GRP अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि यह पैर किसका था और यह ट्रेन के नीचे कैसे फंस गया? ट्रेन 15 जुलाई की सुबह अमृतसर से रवाना हुई थी और 17 जुलाई को दोपहर करीब 12:15 बजे मुंबई पहुंची. इतनी लंबी यात्रा के दौरान मोटरमैन ने किसी टक्कर या असामान्य घटना की रिपोर्ट नहीं की. रेलवे प्रोटोकॉल के मुताबिक ऐसी किसी भी घटना पर तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट करना होता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ. पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए अमृतसर से मुंबई तक के सभी रेलवे पुलिस स्टेशनों को अलर्ट जारी कर दिया है. 15 से 17 जुलाई के बीच और पिछले दो हफ्तों में कहीं भी रेलवे एक्सीडेंट या सुसाइड के मामलों की रिपोर्ट मांगी गई है.
जांच के दौरान एक क्लू उत्तर प्रदेश के ललितपुर से मिला. वहां हाल ही में दो रेलवे एक्सीडेंट हुए थे. एक मामले को पुलिस ने खारिज कर दिया, क्योंकि मरने वाले के दोनों पैर सुरक्षित थे, लेकिन दूसरा मामला अभी जांच के दायरे में है. उस शख्स का शरीर इतना क्षत-विक्षत था कि यह साफ नहीं हो पा रहा था कि उसका एक पैर गायब था या नहीं. GRP अब ललितपुर के पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टरों से जानकारी जुटा रही है. ब्लड सैंपल की जांच कराई जा रही है. अगर यह मैच होता है तो और पुख्ता करने के लिए DNA जांच भी कराई जाएगी. इस केस की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम हर संभावना पर काम कर रहे हैं. यह किसी का दुर्घटना में कटा अंग हो सकता है जो ट्रेन के अंडरकैरिज में फंसकर इतनी दूर तक चला आया हो.
जिस तरह का यह मामला है, ऐसा बहुत कम ही होता है. हाल-फिलहाल ऐसे मामलों का जिक्र करें तो पिछले साल एक ट्रेन से कटा हुआ हाथ बरामद हुआ था, जिसकी बाद में शिनाख्त हो गई. 2006 में सोलापुर में एक व्यक्ति का कटा पैर ट्रेन के चेसिस में फंस गया था. उसका कटा पैर एक्सीडेंट वाली जगह से दो किलोमीटर दूर तक चला गया था.