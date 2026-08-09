/पैसों का लालच फिर फोटो दिखाकर ब्लैकमेल... लड़कों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में शख्स गिरफ्तार; फोन में मिले 600 वीडियो

महाराष्ट्र से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां पर एक शख्स पर नाबालिगों और युवकों के साथ यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है. पुलिस ने आरोपी कि गिरफ्तार कर लिया है. पूरा मामला राज्य के नंदुरबार जिले का है. मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है.
दरअसल, आरोपी ने नाबालिगों और युवकों के साथ यौन दुर्व्यवहार करने का अपराध साल 2022 से शुरू किया था. इतना ही नहीं, वह पीड़ितों को ब्लैकमेल कर रहा था और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो को शेयर करने की धमकी देता था. इन धमकियों के दम पर वह उनका शोषण करता था.
यह मामला सामने आने के बाद लोग हैरान रह गए हैं. प्रकरण की जांच में पुलिस जुट गई है. पुलिस अधीक्षक अश्वनी सनप की ओर से बताया गया कि आरोपी के मोबाइल फोन से 600 से अधिक अश्लील वीडियो बरामद किए गए हैं।
पुलिस अधिकारी का कहना है कि आरोपी के डिवाइस में मिले वीडियो से पीड़ितों की पहचान करने के बाद उनके बयान दर्ज करना शुरू किया गया है. पीड़ितों के बयान के आधार पर आगे का एक्शन लिया जाएगा.
अधिकारी ने बताया कि स्थानीय पुलिस को एक गोपनीय जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति नाबालिगों को पैसों का लालच देकर उनके साथ अपराध कर रहा है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया. आरोपी की पहचान चेतन प्रकाश कोली के रूप में हुई है, जो 22 वर्ष का है. वह रायसिंगपुरा का रहने वाला है.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसके मोबाइल फोन की जांच पर उसमें कई अश्लील वीडियो मिले. इसके साथ ही आपत्तिजनक तस्वीरें भी बरामद हुई हैं. फोरेंसिक टीम ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया, सभी आवश्यक जांच पूरी की और आगे की जांच के लिए भेज दिया गया है.
गौरतलब है कि आरोपी पिछले 4 साल से नाबालिगों को अपना शिकार बना रहा है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के मोबाइल से बरामद कए गए वीडियो और तस्वीरों के आधार पर पीड़ितों से संपर्क किया जाएगा. इसके बाद उनका बयान दर्ज किया जाएगा. फिलहाल आरोपी को पुलिस हिरासत में रखा गया है.