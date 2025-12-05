'पहले बनाई दूरियां, फिर मांगा तलाक...', इनकार करना युवक पर पड़ गया भारी, जंगल में हो गया कांड

Crime News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं, जिसके बारे में जानकर लोग हैरान-परेशान हो जाते हैं. लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है? महाराष्ट्र के ठाणे से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां पर एक आदमी ने अपनी पत्नी से तलाक के लिए मना किया, उसकी ये मनाही भारी पड़ गई, उसकी पत्नी और उसके भाई ने उसे जंगल में ले जाकर हत्या कर दी. इसका खुलासा होने पर लोगों के होश उड़ गए.

क्या है पूरा मामला

पुलिस ने मामले को लेकर बताया कि एक महिला और तीन अन्य लोगों को उसके पति की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इसका आधा जला हुआ शव महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक हाईवे पर मिला था. इसके बाद ठाणे ग्रामीण पुलिस ने हसीना महबूब शेख, उसके भाई, फैयाज ज़ाकिर हुसैन शेख (35) और दो अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उन्होंने पीड़ित के तलाक से इनकार करने पर उसकी हत्या की साजिश रची थी. उन्होंने ये भी बताया कि पीड़ित, टिपन्ना कर्नाटक के बेल्लारी जिले के सिरुगुप्पा गांव का रहने वाला था.

अलग-अलग रहते थे दोनों

पुलिस के अनुसार टिपन्ना और हसीना कुछ घरेलू झगड़ों के कारण अलग-अलग रहते थे उसने तलाक की मांग की थी, जिसे उसने मना कर दिया था. वहीं मामले को लेकर शाहपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मुकेश धागे ने कहा कि पहला मकसद यह लगता है कि विक्टिम ने आरोपी को तलाक देने से मना कर दिया था, जिसके चलते उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद से उसकी हत्या की योजना बनाई.

घुमाने ले गया था भाई

हसीना के कहने पर, उसका भाई, जो एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर है, अपने साथियों के साथ 17 नवंबर को विक्टिम को घुमाने ले गया. वे उसे शाहपुर के पास एक जंगली इलाके में ले गए, जहां उन्होंने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी और लाश को जलाने की कोशिश की और फिर उसे हाईवे के पास फेंक दिया. पुलिस ने सेक्शन 103(1) (हत्या) और 238 (सबूत मिटाना) के तहत मामला दर्ज किया था और जांच के बाद आरोपी पर ध्यान केंद्रित किया. पूछताछ के दौरान, फैयाज ने कबूल किया कि हत्या उसकी बहन हसीना के कहने पर की गई थी.