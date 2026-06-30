/महाराष्ट्र में नाबालिग का शिक्षक पर चाकू से हमला, TC को लेकर शुरू हुआ था विवाद; CCTV में कैद हुई वारदात

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक मामूली विवाद में नाबालिग छात्र ने स्कूल के भीतर शिक्षक पर चाकू से हमला कर दिया. घटना शहर के कैंटोनमेंट इलाके में स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल की है. यह विवाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) को लेकर शुरू हुआ.
इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल केबिन में बात कर रहे हैं. इसी के कुछ समय बाद छात्र अचानक आता है और आक्रामक हो जाता है. इस कारण वहां मौजूद लोग अपनी जग पर खड़े हो जाते हैं.
इसके कुछ सेकेंड के बाद ही छात्र ने चाकू निकाला और शिक्षक के सीने पर घोंप दिया. इसके बाद वहां पर अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है. छात्र के हमले में घायल शिक्षक पीछे हटते भी नजर आ रहा है. बाद में छात्र खुद चिल्लाने लगता है, जबकि स्टाफ और वहां पर मौजूद अन्य लोग छात्र को शांत कराने की कोशिश करते हैं.
छात्र की से किए गए चाकू के हमले में शिक्षक घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है. शिक्षक अभी खतरे से बाहर है.
मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि छात्र अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए स्कूल आया था. इस दौरान शिक्षक के साथ उसकी बहस हो गई. मामला बढ़ने के साथ ही छात्र ने टीचर पर हमला कर दिया.
मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि आरोपी का उसी क्लास टीचर से पहले भी झगड़ा हुआ था, जिस दौरान पर स्कूल में पढ़ता था. शुरुआती जांच में पाया गया कि हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू छात्र ने ऑनलाइन खरीदा था. इस घटना के तुरंत बाद नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है.