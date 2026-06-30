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महाराष्ट्र में नाबालिग का शिक्षक पर चाकू से हमला, TC को लेकर शुरू हुआ था विवाद; CCTV में कैद हुई वारदात

महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एक मामूली विवाद में छात्र ने अपने स्कूल के शिक्षक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें शिक्षक बुरी तरीके से घायल हो गया है. पुलिस ने नाबालिग छात्र को हिरासत में ले लिया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 30, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:01 PM IST
महाराष्ट्र में नाबालिग का शिक्षक पर चाकू से हमला, TC को लेकर शुरू हुआ था विवाद; CCTV में कैद हुई वारदात

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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