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Hindi NewscrimeNagpur News: NGO की आड़ में महिलाओं से गंदा..., महाराष्ट्र में नासिक जैसा एक और कांड; आरोपी रियाज फाजिल गिरफ्तार

Nagpur News: 'NGO की आड़ में महिलाओं से गंदा...', महाराष्ट्र में नासिक जैसा एक और कांड; आरोपी रियाज फाजिल गिरफ्तार

Nagpur NGO Chief Arrested: महाराष्ट्र में अभी नासिक की टीसीएस कंपनी में यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला थमा भी नहीं था कि एक और खबर नागपुर से आ गई. यहां पर एक एनजीओ में रियाज फाजिल नाम का शख्स महिलाओं का शोषण करता था और उनका धर्मांतरण करवाने के लिए दबाव बनाता था. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 20, 2026, 12:33 PM IST
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महाराष्ट्र में एक और TCS जैसा कांड; आरोपी रियाज फाजिल गिरफ्तार (AI- Image)
महाराष्ट्र में एक और TCS जैसा कांड; आरोपी रियाज फाजिल गिरफ्तार (AI- Image)

अभी महाराष्ट्र के नासिक में TCS कंपनी में महिलाओं के यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला सुर्खियों से हटा भी नहीं था कि महाराष्ट्र से ही एक और ऐसी ही खबर सामने आई है जिसमें एक NGO की आड़ में महिलाओं के साथ शोषण और धर्मांतरण का मामला सामने आया है. नागपुर के उत्तर-पश्चिम इलाके में बच्चों के लिए काम करने वाला एक NGO उस समय सवालों के घेरे में आ गया, जब NGO के चीफ पर कई युवतियों ने यौन शोषण और धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप लगा दिए. शनिवार की रात को ही इन आरोपों के बाद मनकापुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई गई जिसके बाद पुलिस की टीम हरकत में आई और आरोपी रियाज फाजिल काजी को गिरफ्तार कर लिया.

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खुफिया एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू कर दी है. राज्य की आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) भी सक्रिय हो गई है और संबंधित NGO की गहन पड़ताल कर रही है. जांच का फोकस NGO के बैकग्राउंड, उसके फंडिंग सोर्स और वित्तीय लेन-देन पर है. बताया जा रहा है कि ATS यह भी जांच कर रही है कि गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा देने के घोषित उद्देश्य के अलावा कहीं NGO की कोई और गतिविधि या संदिग्ध संपर्क तो नहीं हैं. एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखते हुए समानांतर जांच आगे बढ़ा रही हैं, ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके.

NGO से जुड़ी महिलाओं पर धर्मांतरण का दबाव

पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है, जिसमें समाज सेवा की आड़ में गंभीर आरोप सामने आए हैं. आरोप है कि फाजिल काजी नाम का शख्स एक NGO चलाकर धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल था. शिकायतों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. जांच में यह भी सामने आया है कि NGO से जुड़ी महिलाओं पर इस्लामिक रीति-रिवाज अपनाने और विशेष तरह के कपड़े पहनने का दबाव बनाया जाता था. पुलिस का दावा है कि यहां काम करने वाली कुछ महिलाओं को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया. फिलहाल जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही हैं.

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NGO की फंडिंग के पीछे कौन?

पुलिस अपनी पड़ताल में खास तौर पर इस बात पर नजर रख रही है कि इस NGO को फंडिंग कहां-कहां से मिल रही थी, किन लोगों ने आर्थिक मदद दी और बीते वर्षों में इसमें कितनी रकम आई. इसके साथ ही पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने कितनी महिलाओं पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया और इस पूरे मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। मामले की जांच जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

18 अप्रैल को मामला हुआ दर्ज

18 अप्रैल को जब पीड़ितों का एक समूह मदद की उम्मीद लेकर संबंधित NGO के दफ्तर पहुंचा, तो वहां ताला लटका मिला. दफ्तर बंद देख उनके होश उड़ गए. इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस का रुख किया, जहां उनकी शिकायत दर्ज की गई. मामले को लेकर मानकापुर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर हरेश कालसेकर ने बताया कि सभी पीड़ितों से संपर्क कर उनकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रविवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. CCTV फुटेज और अन्य सबूतों को खंगाला जा रहा है, ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके और आगे की कार्रवाई तय की जा सके.

यह भी पढ़ेंः 180 का यौन उत्पीड़न, 350 Video; सांसद बोले- 'ऐसों को खौलते तेल में तल देना चाहिए'

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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