Hindi Newscrimeशिवसेना पार्षद के पति की दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या, बीच सड़क तलवार और कुल्हाड़ियों से काट डाला

शिवसेना पार्षद के पति की दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या, बीच सड़क तलवार और कुल्हाड़ियों से काट डाला

Maharashtra News: घटना कलोखे पर विहारी इलाके में एक बार के बाहर करीब 7 बजे की बताई जा रही है, जब मृतक अपनी बेटी को शिशु मंदिर स्कूल छोड़कर वापस घर लौट रहा था. इसी दौरान पीछे से आए हमलावरों ने उसको बीच सड़क गिराकर तलवार, हंसिया और कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 27, 2025, 10:39 PM IST
Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के रायगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स की सरेआम हथियारबंद बदमाशों ने हत्या कर दी. खोपोली कस्बे में हुई इस घटना में 45 वर्षीय युवक को तेजधार हथियारों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस के अनुसार मृतक का नाम मंगेश सदाशिव कालोखे उर्फ अप्पा है, जो खालापुर तालुका का रहने वाला है. उनकी पत्नी मानसी कालोखे ने हाल ही में खोपोली नगर परिषद चुनाव में शिवसेना की टिकट पर चुनाव जीता था. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है. 

राजनीतिक बदला
शुरुआती जांच में पुलिस ने मंगेश सदाशिव कालोखे की हत्या को राजनीतिक बदला बताया है. घटना कलोखे पर विहारी इलाके में एक बार के बाहर करीब 7 बजे की बताई जा रही है, जब मृतक अपनी बेटी को शिशु मंदिर स्कूल छोड़कर वापस घर लौट रहा था. इसी दौरान पीछे से आए हमलावरों ने उसको बीच सड़क गिराकर तलवार, हंसिया और कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. वीडियो कुछ युवक बेरहमी से तेजधार हथियारों से कालोखे पर हमला कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि हमले में कालोखे के शरीर पर दर्जनों तलवार और कुल्हाड़ी के निशान मिले हैं. पुलिस की तरफ से घटना के सामने आने आते ही सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया गया और आरोपियों की तलाश शुरु कर दी. 

शिवसेना कार्यकर्ता 

पुलिस की तरफ से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 8 सदस्यीय टीम का गठन किया है. हालांकि, पुलिस ने मुख्य आरोपी रविंद्र देवकर और उसके बेटे दर्शन को गिरफ्तार कर लिया है. शिवसेना ने पार्षद के पति की हत्या के बाद जमकर बवाल काटा. शिवसेना कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने खोपोली पुलिस स्टेशन का घेराव करते हुए लापरवाही का आरोप लगाया. फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा हत्या और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

maharashtra murder

