बहू के सामने ही कर दी थी इन्सल्ट... बेटे ने मूसल से कूट-कूटकर मां-बाप की कर दी हत्या फिर...

Maharashtra Crime news: महाराष्ट्र में एक कलियुगी बेटे ने अपने जन्मदाता मां-बाप को मूसल से कुचल-कुचलकर मार डाला. एक बेटा कैसे इतनी बेरहमी से अपनों का खून कर सकता है. ये नजारा देखने वालों के दिल दहल गए.
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Maharashtra Man Allegedly Kills Parents: महाराष्ट्र के धुले जिले में एक दिल दहला देने वाला घटनाक्रम सामने आया है. यहां एक युवक ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के सामने अपमान किए जाने से भड़ककर अपने ही माता-पिता की हत्या कर दी. ये सनसनीखेज मामला बीते शुक्रवार की दोपहर शिरपुर की महावीर सोसाइटी में सामने आया. इस खौफनाक हत्याकांड के बारे में बताते हुए स्थानीय पुलिस ने बताया कि मृतक माता-पिता अपनी बेटी की शादी में शामिल होकर घर लौटे थे. घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने बेटे को डांटा और बहू के सामने कुछ अपमानजनक बातें कही.
घटना के समय आस-पास मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि बस इतनी बात से गुस्साए बेटे चंदन इंदराम महतो ने अपने घर में रखा मूसल उठाया और अपने माता-पिता के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया. कत्ल की इस वारदात में मां रंजूदेवी महतो और पिता इंदराम महतो की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है. पूरे शहर में इस मामले की चर्चा हो रही है. कलियुग में रिश्तों के धागों की डोर इतनी कमजोर हो गई है कि लोग अपनों का खून बहाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं. ऐसे कई मामले देश में सामने आ चुके हैं, जहां पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति को मार दिया. इसके अलावा हाल ही में यूपी के नोएडा में एक शख्स ने अपने भाई को फंसाने के लिए अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले इसी साल फरवरी के महीने में बेंगलुरु में रोहन नाम के युवक ने बिजनेस करने के लिए पैसे न देने पर अपने माता-पिता को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया था.
इसी तरह पिछले साल दिसंबर 2025 में यूपी के जौनपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था. जहां एक कलयुगी बेटे ने मां-बाप को मौत के घाट उतारकर उनके शव के टुकड़े-टुकड़े कर नदी में फेंक दिया था. जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो सभी दंग रह गए और सदमे में आ गए थे.