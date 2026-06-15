Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के नागपुर में एक 24 साल की विवाहित महिला ने सोनेगांव पुलिस स्टेशन में अपने पूर्व स्कूल के परिचित और उसके साथियों के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायत दर्ज कराई है. महिला का पति सेना में है और शहर से बाहर तैनात है. महिला का आरोप है कि उसे जबरन मांस खिलाया गया और यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अय्याज ताज मदारे और उसके साथी अमीन शेख के रूप में हुई है. तीसरा आरोपी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया गांव का रहने वाला है. आरोपी का नाम हजरत मौलाना है और वह फरार बताया जा रहा है.
'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने FIR में आरोप लगाया है कि अय्याज बार-बार प्लास्टिक की बोतल में एक लिक्विड लाता था और उसे पीने के लिए मजबूर करता था. इसके साथ ही वह उर्दू में कुछ पढ़कर उसके चेहरे पर कुछ फूंकता था और फिर इसे हिप्नोसिस-काला जादू बताकर उसके साथ दुष्कर्म करता था. FIR के अनुसार, मदारे ने कथित तौर पर एक दोस्त को संपत्ति खरीदने में मदद करने के बहाने महिला से दोस्ती की. महिला का आरोप है कि 8 फरवरी 2026 को उन पर एक होटल में हुई बैठक के दौरान उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई गई और उसे बेहोश किया गया. जब उसे होश आया तो उसने कथित तौर पर उसकी आपत्तिजनक स्थिति में फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे.
महिला ने आरोप लगाया कि इन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया गया. उसे फोटो-वीडियो को पब्लिश करने और उसके पति के साथ शेयर करने की धमकी दी गई थी. आरोपी ने कुछ समय तक महिला से लगभग 4 लाख रुपये ऐंठे. वहीं 31 मई 2026 को हुई अलग घटना में मदारे और उसके साथी उसे कलमेस्वर ले गए, जहां हजरत मौलाना ने कथित तौर पर कुछ अनुष्ठान किए और उसे धर्म परिवर्तन के अनुष्ठान के हिस्से के रूप में कुबूल है, कुबूल है बोलने के लिए मजबूर किया.
महिला ने आरोप लगाया कि उसे उसकी इच्छा के खिलाफ इन गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया. उसने आगे बताया कि मौलाना ने बाद में उसे इस्लाम में परिवर्तित घोषित कर दिया और अय्याज से उसकी शादी करवा दी, जिसके बाद उसे मांस खाने के लिए मजबूर किया गया. इसके बाद उसे एक होटल में ले जाया गया, जहां अय्याज ने फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी उसके घर आता रहा और उसके बाद कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने डर के मारे पहले तो घटना की सूचना नहीं दी. बाद में उसने अपने पति को जानकारी दी और सोनेगांव पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई गई. पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है.