महिला ने आरोप लगाया कि उसे उसकी इच्छा के खिलाफ इन गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया. उसने आगे बताया कि मौलाना ने बाद में उसे इस्लाम में परिवर्तित घोषित कर दिया और अय्याज से उसकी शादी करवा दी, जिसके बाद उसे मांस खाने के लिए मजबूर किया गया. इसके बाद उसे एक होटल में ले जाया गया, जहां अय्याज ने फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी उसके घर आता रहा और उसके बाद कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने डर के मारे पहले तो घटना की सूचना नहीं दी. बाद में उसने अपने पति को जानकारी दी और सोनेगांव पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई गई. पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है.