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उर्दू बोलने, मांस खाने को मजबूर किया... महिला के साथ दरिंदगी कर बदलवाया धर्म, पुलिस ने 2 दबोचे

Religious Conversion: महाराष्ट्र से एक धर्म परिवर्तन और दुष्कर्म का मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने कुछ लोगों पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने और नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 15, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:33 PM IST
उर्दू बोलने, मांस खाने को मजबूर किया... महिला के साथ दरिंदगी कर बदलवाया धर्म, पुलिस ने 2 दबोचे

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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