Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के पालघर में भरी दोपहरी एक शख्स ने महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. शुक्रवार ( 12 जून 2026) को हुई इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. पीड़िता की पहचान स्नेहल सावंत के रूप में हुई है, जो घटना वाली जगह के पास एक किराए के मकान में रहती थी और पालघर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करती है.
शख्स ने महिला को शाम लगभग 6 बजकर 30 मिनट पर गोल्ड सिनेमा क्षेत्र के पास हमला किया. घटनास्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को कथित तौर पर महिला पर 5 से ज्यादा बार चाकू से हमला करते हुए दिखाया गया है. शुरुआती जांच के मुताबिक, आरोपी ने महिला की गर्दन और कमर पर हमला किया और फिर घटनास्थल से फरार हो गया.
इस हमले से महिला को गंभीर चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस को शक है कि यह हमला किसी निजी विवाद से संबंधित हो सकता है. महिला अकेली सड़क पर चल रही थी कि तभी आरोपी ने पीछे से उस पर हमला किया. उसने महिला की गर्दन, कंधों, कमर और पीठ पर तकरीबन 8 बार हमले किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. महिला के जमीन पर गिरने के बावजूद आरोपी ने वहां से भागने से पहले उस पर और कई हमले किए.
CCTV फुटेज के मुताबिक, हमलावर घटनास्थल पर अपना हथियार और बैग छोड़कर भाग गया. इस दौरान रास्ते से गुजर रहे एक शख्स ने महिला को घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ देखा और रुक गया. इसके कुछ मिनटों बाद वहां 8-10 लोग जमा हो गए. उन्होंने महिला को पालघर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया. महिला की स्थिति गंभीर होने के बाद उसे इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटल रेफर कर दिया है. फिलहाल महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है.
पालघर पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. इसके अलावा एक फोरेंसिक टीम की ओर से भी घटनास्थल का दौरा कर सबूत इकट्ठा किए गए. इसके साथ ही SP यतीश देशमुख भी स्थिति का जायजा लेने घटनास्थल पहुंचे. पुलिस का कहना है कि हमले की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. वहीं, आगे की जांच जारी है. अधिकारियों ने भी तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और आरोपी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. वह घटना के बाद से ही फरार है.