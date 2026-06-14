इस हमले से महिला को गंभीर चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस को शक है कि यह हमला किसी निजी विवाद से संबंधित हो सकता है. महिला अकेली सड़क पर चल रही थी कि तभी आरोपी ने पीछे से उस पर हमला किया. उसने महिला की गर्दन, कंधों, कमर और पीठ पर तकरीबन 8 बार हमले किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. महिला के जमीन पर गिरने के बावजूद आरोपी ने वहां से भागने से पहले उस पर और कई हमले किए.