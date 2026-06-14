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दिनदहाड़े दरिंदगी! ऑफिस के बाहर महिला की गर्दन पर चाकू से किए कई वार, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक वीडियो

Woman Stabbed In Maharashtra: महाराष्ट्र में राह चलती एक महिला पर संदिग्ध ने कई बार चाकू से हमला कर दिया. घटना को अंजाम देकर आरोपी वहां से भाग गया. महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं मामले को लेकर जांच जारी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 14, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:17 PM IST
दिनदहाड़े दरिंदगी! ऑफिस के बाहर महिला की गर्दन पर चाकू से किए कई वार, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक वीडियो

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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