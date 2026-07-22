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रिश्ते में रुकावट बन रहा था प्रेमिका का 7 साल का बेटा, शख्स ने बेरहमी से कर दी हत्या; पुलिस ने किया गिरफ्तार

Man Kills Live In Patner's Son: महाराष्ट्र में एक शख्स ने अपनी प्रेमिका के 7 साल के बच्चे को पीट-पीटकर मार डाला. वह उसे रिलेशनशिप में बाधा मानता था. दोनों कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 22, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:28 PM IST
रिश्ते में रुकावट बन रहा था प्रेमिका का 7 साल का बेटा, शख्स ने बेरहमी से कर दी हत्या; पुलिस ने किया गिरफ्तार

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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