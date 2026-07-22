/रिश्ते में रुकावट बन रहा था प्रेमिका का 7 साल का बेटा, शख्स ने बेरहमी से कर दी हत्या; पुलिस ने किया गिरफ्तार

बरनाथ में एक 7 साल के बच्चे की उसकी मां के बॉयफ्रेंड ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. पुलिस जांच में पता चला कि यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि बच्चे को उनके लिव-इन रिलेशनशिप में एक रुकावट माना जा रहा था. बच्चे का नाम हसनैन इनाम कुरैशी था. उसकी मां सकीना कुरैशी, पिछले एक महीने से लादिनाका इलाके में विकास सिंह के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी.