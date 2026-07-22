/रिश्ते में रुकावट बन रहा था प्रेमिका का 7 साल का बेटा, शख्स ने बेरहमी से कर दी हत्या; पुलिस ने किया गिरफ्तार

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के अंबरनाथ से एक खौफनाक घटना सामने आई है. यहां प्यार में पागल एक महिला ने अपने ही बच्चे की बेरहमी से हत्या करवा दी. महिला अपने बच्चे को प्यार में रुकावट मानती थी. घटना को लेकर पुलिस जांच कर रही है.
बताया जा रहा है कि महिला एक शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, जो उसके बेटे को दोनों के बीच बाधा की तरह देखता था. इसके चलते उसने बिना कुछ सोचे समझे उसकी हत्या कर दी.
बरनाथ में एक 7 साल के बच्चे की उसकी मां के बॉयफ्रेंड ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. पुलिस जांच में पता चला कि यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि बच्चे को उनके लिव-इन रिलेशनशिप में एक रुकावट माना जा रहा था. बच्चे का नाम हसनैन इनाम कुरैशी था. उसकी मां सकीना कुरैशी, पिछले एक महीने से लादिनाका इलाके में विकास सिंह के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी.
विकास को इस बात से दिक्कत थी कि सकीना का बेटा उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था. इसी गुस्से में आकर विकास ने 17 और 18 जुलाई 2026 को, जब सकीना काम पर गई हुई थी उसने हसनैन को बेलन से बेरहमी से पीटा और लात-घूंसे मारे. इस हमले में हसनैन को गंभीर चोटें आईं और उसे इलाज के लिए मुंबई ले जाया गया.
अंबरनाथ वेस्ट पुलिस ने शुरू में विकास के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था. हालांकि, इलाज के दौरान मंगलवार ( 21 जुलाई 2026) रात हसनैन की मौत हो गई. इसके बाद, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और विकास सिंह को गिरफ्तार कर लिया. असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शैलेश काले ने बताया कि कोर्ट ने उसे 24 जुलाई 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.