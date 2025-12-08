Accident News: नासिक में बड़ा हादसा, सप्तशृंगी मंदिर जाते समय 800 फीट खाई में गिरी कार; 6 लोगों की मौत

Nashik Accident News: महाराष्ट्र के नासिक जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. देवी सप्तशृंगी माता मंदिर की ओर जा रही एक इनोवा कार भवरी झरने के पास अनियंत्रित होकर करीब 800 फीट गहरी खाई में गिर गई. हादसा उस समय हुआ जब चालक कथित तौर पर ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था. इससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया,जिससे वह नीचे गहरी खाई में जा गिरी. इस घटना में एक ही परिवार के छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

धार्मिक यात्रा पर निकले थे लोग

हादसे में मारे गए लोगों की पहचान कीर्ति पटेल (50), रसिला पटेल (50), विट्ठल पटेल (65), लता पटेल (60), पाचन पटेल (60) और मणिबेन पटेल (60) के रूप में की गई है. पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि सभी मृतक आपस में करीबी रिश्तेदार थे और धार्मिक यात्रा पर निकले थे. इस हादसे ने पूरे इलाके में शोक का माहौल पैदा कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. मौके पर आपदा प्रबंधन टीम को भी बुलाया गया है. हालांकि, खाई की गहराई और घने जंगल की वजह से राहत और बचाव कार्य बेहद मुश्किल साबित हो रहा है. कार का मलबा सड़क से लगभग 800 फीट नीचे पड़ा है और घटनास्थल तक पहुंचने के लिए रस्सियों और विशेष उपकरणों की मदद ली जा रही है. प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए नासिक से अतिरिक्त रेस्क्यू टीम भी बुला ली है.

गहरी खाई में पड़े हैं मृतकों के शव

रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार आ रही मुश्किलों के कारण शवों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में कई घंटे लगने की आशंका जताई जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि इलाके की भौगोलिक स्थिति के कारण भारी मशीनरी मौके तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे काम धीमी गति से चल रहा है. पुलिस ने यह भी कहा है कि पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी कराई जा रही है, ताकि जांच में मदद मिल सके.

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घाट रोड की बदहाल स्थिति और सुरक्षा इंतजामों की कमी को लेकर नाराजगी जाहिर की है. ग्रामीणों का आरोप है कि जिस मोड़ पर कार फिसली, वहां पहले से सड़क टूटी हुई थी. उस जगह पर कोई मजबूत क्रैश बैरियर या चेतावनी संकेतक मौजूद नहीं थे. लोगों ने इस मामले में लोक निर्माण विभाग (PWD) पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना के असली कारण जानने के लिए जांच शुरू कर दी है. इसमें गाड़ी की तेज रफ्तार, सड़क की हालत और चालक की भूमिका समेत सभी पहलुओं को शामिल किया गया है.