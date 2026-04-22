यवतमाल में बड़ी साजिश: 6 महीने में 34 आदिवासी लड़कियां गायब, तस्करी और लव जिहाद के आरोपों से हड़कंप

Yavatmal News: यवतमाल के BJP जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल चौहान ने आरोप लगाया कि आदिवासी बहुल इलाकों, जिसमें आदिवासी विकास राज्य मंत्री अशोक उइके का निर्वाचन क्षेत्र भी है, में हिंदू लड़कियों को बेचा जा रहा है.
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Crime News Maharashtra: महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की रालेगांव तहसील में 34 लड़कियों की खरीद-फरोख्त से जुड़े कथित घोटाले ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है. इस मामले को लेकर BJP जिला अध्यक्ष के एक दावे ने हिंदुत्ववादी संगठनों को सक्रिय कर दिया है, जिससे उन्होंने आक्रामक रुख अपना लिया है.
हालांकि, पुलिस ने कहा है कि इन आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं लगता. इसके अलावा, BJP विधायक राजू तोडसाम ने सार्वजनिक रूप से BJP जिला अध्यक्ष और आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके, दोनों के आचरण पर सवाल उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप, BJP इस समय एक बड़ी राजनीतिक मुश्किल में फंसी हुई है.
यवतमाल के BJP जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल चौहान ने आरोप लगाया कि आदिवासी बहुल इलाकों, जिसमें आदिवासी विकास राज्य मंत्री अशोक उइके का निर्वाचन क्षेत्र भी है, में हिंदू लड़कियों को बेचा जा रहा है. चौहान ने आगे आरोप लगाया कि इन लड़कियों को 'लव जिहाद' की गतिविधियों के तहत धर्मांतरण के मकसद से बेचा जा रहा है.
इन दावों पर आक्रामक प्रतिक्रिया देते हुए, विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल जैसे संगठनों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और रालेगांव में 'बंद' (हड़ताल) का आह्वान किया. कथित आरोपी के घर पर भी हमला किया गया. BJP ने इसके अलावा संबंधित पुलिस अधिकारी को निलंबित करने की भी मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उचित पूछताछ किए बिना आरोपी को रिहा कर दिया.
प्रफुल्ल चौहान ने सबूत के तौर पर दो ऑडियो क्लिप पेश किए. जनजातीय विकास मंत्री अशोक उइके भी पुलिस थाने में ही डटे रहे. मामले की गंभीरता को देखते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद पुलिस से इस घटना के बारे में जानकारी मांगी. हालांकि, ऑडियो क्लिप में बातचीत करती सुनाई दे रही युवती ने पुलिस पूछताछ के दौरान एक भी शब्द बोलने से इनकार कर दिया है. इसके अलावा, न तो लड़कियों की तस्करी और न ही 'लव जिहाद' के संबंध में कोई औपचारिक शिकायत सामने आई है.
इसके विपरीत, BJP जिला अध्यक्ष के दावों को उन्हीं की पार्टी के विधायक, राजू तोडसाम ने ही खारिज कर दिया. अंत में जांच में बाल विवाह के खुलासे के अलावा और कुछ भी सामने नहीं आया. उन्होंने इस बात पर गहरा खेद जताया कि इस दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार के कारण जनजातीय समुदाय को बदनाम किया गया है.
अगर BJP के अपने जिला अध्यक्ष, मंत्री और विधायक के बीच भी आम सहमति का अभाव है, तो यह इस बात पर गंभीर सवाल खड़े करता है कि वे लड़कियों की तस्करी के इस कथित मामले को सुलझाने के प्रति कितनी ईमानदारी से और किस हद तक प्रतिबद्ध हैं. विपक्ष ने BJP की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि उनकी यह पूरी चाल केवल धार्मिक नफरत भड़काने के लिए रची गई है. इस बीच, अब यह अटकलें जोरों पर हैं कि आम नागरिक खुद BJP के भीतर की आपसी राजनीतिक कलह की चपेट में आ रहे हैं.