कतर फ्लाइट से ‘मौत का माल’ लेकर पहुंचे दो यात्री! हैदराबाद एयरपोर्ट पर अधिकारियों को शक, खोला बैग तो फटी रह गई आंखें

Hydroponic marijuana worth Rs 14 crore seized: हैदराबाद एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब कतर से एक फ्लाइट उतरी और दो पैसेंजर्स सामान लेने आए. कस्टम्स वालों को उनकी चाल-ढाल पर थोड़ा शक हुआ. बस, फिर तो लगेज को अच्छे से चेक करने का फैसला हुआ और जब बैग खोला गया तो वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. जानें पूरी रिपोर्ट.
Trending Photos
Hyderabad airport hydroponic marijuana seized: राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (आरजीआईए) पर कस्टम अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को करीब 14 करोड़ रुपए का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया. अधिकारियों के अनुसार, यह प्रतिबंधित सामान कतर से आए दो यात्रियों के पास से बरामद किया गया. जब्त किए गए हाइड्रोपोनिक गांजे की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 14 करोड़ रुपए आंकी जा रही है. शक के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने कतर से आए दो यात्रियों को रोका. इसके बाद, उनके सामान को डिटेल स्कैनिंग और फिजिकल जांच के लिए भेजा गया. स्कैनिंग के दौरान, अधिकारियों ने सामान के अंदर छिपाए गए हाइड्रोपोनिक गांजे के पैकेट बरामद किए. जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान की कुल मात्रा 14 किलोग्राम थी.
ड्रग्स को सीट पर छोड़ दिया था
दोनों यात्रियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. अधिकारी अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से उनके संभावित संबंधों की जांच कर रहे हैं. यह ताजा जब्ती कस्टम अधिकारियों द्वारा एक फ्लाइट से एक किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किए जाने के ठीक दो दिन बाद हुई है. बताया जा रहा है कि एक यात्री ने चेकिंग के दौरान पकड़े जाने के डर से ड्रग्स को सीट पर छोड़ दिया था.
क्या है हाइड्रोपोनिक गांजा?
हाइड्रोपोनिक गांजा एक हाई-ग्रेड और महंगा नशीला पदार्थ है. अधिकारियों के अनुसार, हाल ही में विदेश में उगाए गए हाइड्रोपोनिक गांजे की भारत में तस्करी की कोशिशों में बढ़ोतरी हुई है. डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) और अन्य एजेंसियों ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी है. पिछले साल जुलाई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बुधवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री के सामान से 400 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया था.
कीमत जानकर हैरान हो जाएंगे
जब्त किए गए सामान की कीमत 40 करोड़ रुपये आंकी गई थी. खुफिया जानकारी के आधार पर, एनसीबी अधिकारियों ने महिला यात्री को रोका और उसके दो चेक-इन बैग से 400 किलो नशीला पदार्थ जब्त किया. जांच में पता चला कि महिला ने यह नशीला पदार्थ बैंकॉक से खरीदा था और शक से बचने के लिए दुबई के रास्ते भारत लौटी थी. (इनपुट आईएएनएस से)