गुजरात: गुड टच, बैड टच के बारे में पढ़ते समय बच्ची ने बताई रेप की बात, 44 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

वडोदरा: गुजरात के वडोदरा (Vadodara) में पुलिस ने तीन नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्‍कर्म के आरोप में 44 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. यह घटना तब सामने आई जब एक लड़की यौन उत्पीड़न पर एक क्लास के दौरान टीचर 'गुड टच, बैड टच' (Good touch, Bad touch) का पाठ पढ़ा रही थी. क्लास में बच्ची रोने लगी और फिर टीचर को अपनी आपबीती सुनाई.

वडोदरा के डीसीपी लखधीर सिंह ज़ाला ने बताया, "वडोदरा के मकरपुरा में तीन नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया, "यह घटना तब आई जब लड़कियों में से एक ने अपने शिक्षक को 'गुड टच, बैड टच' का पाठ पढ़ाने के दौरान अपनी आपबीती सुनाई।"

चॉकलेट देने के बहाने बच्चियों को घर बुलाता था आरोपी

लखधीर सिंह ने आगे बताया, "मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोप को गिरफ्तार कर लिया, जिसने बात में दो अन्य लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने की बात स्वीकार ली." उन्होंने बताया, "आदमी लड़कियों को चॉकलेट और आइसक्रीम देने के बहाने अपने घर बुलाता था और उनका यौन उत्पीड़न करता."

On being informed, police arrested the accused who confessed to having committed the crime against two other minor girls. The man would call girls to his home on the pretext of giving them chocolates and sexually assault them: Vadodara DCP Lakhdheersinh Zala (08.10) https://t.co/8v7nWI6Mc4

— ANI (@ANI) October 9, 2020