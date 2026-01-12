'मैं लाश के टुकड़े खाना चाहता था...', बंगाल में हैरान करने वाला मामला; हत्या के आरोप में पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि उसका इरादा पीड़ित का मांस खाने का था. बताया जा रहा है कि यह घटना कूच बिहार जिले के दिन्हाटा के कुर्सहाट इलाके में हुई और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई.

इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है. पीड़ित कथित तौर पर इलाके के एक श्मशान घाट के पास एक झोपड़ी में रहता था. वह कुर्सहाट के एक तालाब में मृत पाया गया था. जानकारी के अनुसार, शव के बरामद होने के बाद गर्दन और गले पर कटे के निशान भी देखने को मिले थे. शव के बरामद होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फिर दौस आलम नाम के एक युवक के संदिग्ध को तौर पर गिरफ्तार किया गया है.

शव को खाना चाहता था आरोपी

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर नशे में था. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने अज्ञात व्यक्ति की हत्या की, शव को पानी के पास ले गया, उसे साफ किया और छिपा दिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर हत्या की बात को कबूल है और कहा कि उसका इरादा शव के कुछ हिस्सों को खाने का था. दिन्हाटा एसडीपीओ धीमान मित्रा ने कहा कि यह घटना बेहद दुर्लभ और गंभीर है. आरोपी ने मानव मांस खाने के इरादे से हत्या की. इसे नरभक्षण का एक दुर्लभ मामला माना जा रहा है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस को स्थानीय सूत्रों से आरोपी के बारे में जानकारी मिली है. जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में गहन जांच की जा रही है. इससे अधिक जानकारी बाद में साझा की जाएगी. पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में बताया कि शव को 10 जनवरी को बरामद किया गया था और आरोपी को 12 जनवरी को हिरासत में लिया गया है. इसके बाद हत्या का मामला दर्ज कर दिन्हाटा साहिबगंज पुलिस स्टेशन में जांच शुरू की गई. (इनपुट- आईएएनएस)

