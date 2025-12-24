Advertisement
Hindi Newscrimeपूर्व सीएम के जन्मदिन पर गर्भवती महिला के साथ मारपीट, पटाखों को लेकर पेट में मारी लात, गर्दन भी पकड़ी

पूर्व सीएम के जन्मदिन पर गर्भवती महिला के साथ मारपीट, पटाखों को लेकर पेट में मारी लात, गर्दन भी पकड़ी


Man Assaults Pregnant Woman: आंध्र प्रदेश में एक 25 साल के लड़के पटाखे जलाने को लेकर 29 साल की एक 6 महीने की गर्भवती महिला के पेट में लात मार दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 24, 2025, 04:52 PM IST
पूर्व सीएम के जन्मदिन पर गर्भवती महिला के साथ मारपीट, पटाखों को लेकर पेट में मारी लात, गर्दन भी पकड़ी

Crime News: आंध्र प्रदेश में एक शख्स ने एक गर्भवती महिला पर हमला करते हुए उसके पेट में गोली मारी. पुलिस की ओर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. बता दें कि पूरा मामला आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के जन्मदिन मनाने को लेकर हुआ. बताया जा रहा है कि आरोपी पटाखे फोड़ते हुए शोर मचा रहा था, जिसपर गर्भवती महिला ने आपत्ति जताई थी. इसको लेकर वह महिला के साथ झगड़ा करने लगा और उसके पेट पर लात मार दी. 

गर्भवती महिला पर किया हमला 

घटना आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर की बताई जा रही है. यहां के श्री सत्य साई जिला पुलिस ने मंगलवार 23 दिसंबर 2025 को तनकल्लू मंडल के मुत्यालावारी पल्ली में एक गर्भवती महिला पर हमला करने और उसे घायल करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे परेड कराया. कदिरी DSP शिव नारायण स्वामी ने आरोपी की पहचान 25 साल के पुष्पाला अजय देवा के रूप में की. 

ये भी पढ़ें- घाटी में नशा तस्करों की 'कमर' तोड़ने में जुटी श्रीनगर पुलिस, 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच

पटाखे फोड़ने को लेकर झगड़ा 

पुलिस ने बताया कि अजय और उसका परिवार पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी का जन्मदिन घर के बाहर लगातार पटाखें फोड़कर जश्न मना रहे थे. परिवार के पटाखों की आवाज से परेशान पड़ोसियों में गुस्सा फैल गया.  शोर मचाने को लेकर 6 महीने की गर्भवती और 29 साल की पी संध्या रानी ने आपत्ति जताई. उन्होंने परिवार से कहीं और जाकर पटाखे जलाने के लिए कहा. इसको लेकर अजय संध्या रानी से झगड़ा करने लगा. 

ये भी पढ़ें- होटल में खूनी खेल... शख्स ने Russian Ex-Wife को उतारा मौत के घाट, वजह जानकर सन्न रह जाएंगे

पुलिस ने किया गिरफ्तार 

पुलिस के मुताबिक झगड़े के बीच आरोपी अजय ने गर्भवती महिला की गर्दन पकड़ ली और उसके पेट में लात मार दी. पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर अजय को गिरफ्तार कर लिया और उसे चेतावनी के तौर पर सड़कों पर घुमाया गया. DSP शिव नारायण स्वामी ने कहा कि डिपार्टमेंट महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को बेहद गंभीरता से लेता है. मामले को लेकर और सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

