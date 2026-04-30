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3 लाख फॉलोअर्स वाली पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, फिर फांसी लगाकर दे दी जान; मनमुटाव में उजड़ गया परिवार

Chennai Double Murder News: आपसी मनमुटाव में किस तरह परिवार उजड़ जाते हैं, ऐसी लोमहर्षक घटना चेन्नई में आई. कलह से गुस्साए पति ने 3 लाख फॉलोअर्स वाली सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी. इसके बाद फांसी लगाकर अपनी जान भी दे दी. जब घटना सूचना दोनों बेटों को लगी तो वे बुरी तरह टूट गए. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 30, 2026, 03:06 AM IST
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3 लाख फॉलोअर्स वाली पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, फिर फांसी लगाकर दे दी जान; मनमुटाव में उजड़ गया परिवार

Chennai Husband-Wife Murder News: पारिवारिक कलह इतनी भारी पड़ेगी, यह चेन्नई के उस परिवार ने सोचा भी नहीं होगा. आपसी मनमुटाव की वजह से पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला. इसके बाद घर में फंदा बनाकर उस पर झूल गया. जब डेंटिस्ट का कोर्स कर रहा छोटा बेटा घर लौटा तो उसने मां-बाप को मृत हालत में पाया. मारी गई पत्नी एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर थी. जिसके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे. उसने अपने दम पर साड़ी का कारोबार भी खड़ा कर लिया था. 

अलगाव के बाद पत्नी ने शुरू किया कारोबार

रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई के नंगनल्लूर इलाके सुब्रमण्यम (52) और उनकी 42 वर्षीय पत्नी नागलक्ष्मी अपने दो बेटों हरीश भारद्वाज (21) और  सैलाश (18) के साथ रहते थे. पति-पत्नी में कुछ समय से मतभेद चल रहे थे, जिसके कारण दंपति अलग-अलग रहने लगा था. घर की कलह से परेशान होकर सुब्रमण्यम अपने एक रिश्तेदार के पास मदुरै चले गए थे.

अलगाव के बाद नागलक्ष्मी ने नंगनल्लूर में ‘श्री साई सिल्क्स’ नाम से साड़ी का बिजनेस शुरू किया. धीरे-धीरे उनका काम चल निकला और उन्होंने अपनी आजीविका खुद कमाना शुरू कर दिया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाकर अपने बिजनेस का प्रमोशन भी शुरू कर दिया. इससे उन्हें खासा फायदा हुआ और बिजनेस तेजी से आगे बढ़ता चला गया. कारोबार इतना बढ़ा कि उन्होंने चेन्नई में एक बड़ा स्टोर भी खोल लिया.

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दोनों बेटों को मेडिकल में दिलाया एडमिशन

इसके बाद नागलक्ष्मी ने अपने बड़े बेटे हरीश भारद्वाज को मेडिकल की पढ़ाई करने रूस भेज दिया. वहीं छोटे बेटे सैलाश को चेन्नई में डेंटिस्ट्री कोर्स में एडमिशन दिलाया. कुछ दिनों पहले सुब्रमण्यम चेन्नई लौटा था और उसने अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगकर नागलक्ष्मी के साथ समझौता कर लिया था. 

पुलिस के मुताबिक, सुब्रमण्यम ने 27 अप्रैल को अपने छोटे बेटे सैलाश को एक डरावना मैसेज भेजा. जब सैलाश घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके मां-बाप दोनों मृत पड़े थे. उसकी मां को कुल्हाड़ी से काटकर मारा गया था. जबकि दूसरे कमरे में पिता फांसी पर लटके हुए थे. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. 

पति-पत्नी के बीच कलह को लेकर हुआ झगड़ा

जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती तफ्तीश से पता चला है कि पति-पत्नी के बीच कलह को लेकर झगड़ा हुआ था. जिसके बाद गुस्साए सुब्रमण्यम ने नागलक्ष्मी की हत्या कर दी. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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