क्रिकेट मैच के दौरान लगाया 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा, भीड़ ने पीट पीटकर की हत्या, 15 अरेस्ट

Mangaluru Mob Lynching: कर्नाटक के मंगलुरु से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक लोकल क्रिकेट मैच के दौरान 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाने पर 25 से ज्यादा लोगों के एक ग्रुप ने एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को अरेस्ट किया है. पुलिस ने यह जानकारी मंगवलवार को दी. यह घटना मंगलुरु शहर के बाहरी इलाके कुडुपु गांव की है.

अफसरों के मुताबिक, यह घटना 27 अप्रैल को दोपहर करीब 3 बजे भात्रा कल्लुर्ती मंदिर के पास हुई. पीड़ित की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. बताया जा रहा कि भीड़ ने पीड़ित पर लाठी से हमला किया, जिससे उसे कई चोटें आईं और इंटरनल ब्लडिंग हुआ. अफसर ने बताया कि घटना की खबर मिलते ही स्थानी पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित शख्स को अस्पताल में पहुंचाया,लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा

वहीं, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, 'भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या की घटना सामने आई है. एक व्यक्ति जिसकी पहचान अज्ञात है. उसने स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाया. कुछ लोगों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी. बाद में उसकी मौत हो गई. इस मामले में 10-12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आगे की जांच जारी है. मैं लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूं.'

जबकि मंगलुरु शहर के पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने कहा, 'शुरू में पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया और मंदिर परिसर के पास शव मिलने के बाद जांच शुरू की. 28 अप्रैल को किए गए पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि मौत कई चोटों और चिकित्सा की कमी के कारण हुई थी.'

#WATCH | Bengaluru | Karnataka Home Minister G Parameshwara says, "An incident of mob lynching has been reported...The individual whose identity is unknown shouted 'Pakistan Zindabad' when a local cricket match was going on...Few people got together and beat him...Later on, he… pic.twitter.com/3ohauPCC3c

— ANI (@ANI) April 29, 2025