बेटा बना हैवान! बूढ़ी मां ने नहीं दिए शराब के पैसे तो जिंदा जला डाला, बुरी तरह झुलसी महिला


Man Burns Mother For Liquor: ओडिशा में एक शख्स ने नशे की लत को पूरा करने के लिए अपनी बुजुर्ग मां को आग के हवाले कर दिया. इस हमले में पीड़ित महिला का आधे से ज्यादा शरीर जल गया.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 05, 2025, 12:17 PM IST
Crime News: ओडिशा में अपराध का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला देखने को मिला है. यहां के भद्रक जिले में एक शख्स ने अपनी बुजुर्ग मां के साथ विवाद के बाद उसे आग के हवाले कर दिया. पड़ोसियों के मुताबिक मां-बेटे के बीच पहले भी विवाद होते रहे हैं, लेकिन इस तरह का मामला पहली बार देखने को मिला है. बताया जा रहा है कि शख्स का अपनी मां के साथ शराब खरीदने को लेकर कहासुनी हो गई थी. 

शराब को लेकर बहस

यह खौफनाक घटना भद्रक जिले के तिहिंडी थाना क्षेत्र की है. यहां के लगंडा गांव में रहने वाला 45 वर्षीय देबाशीष नायक अपनी 65 साल की मां ज्योत्सनारानी नायक से शराब खरीदने के लिए कुछ पैसे मांग रहा था, हालांकि महिला ने पैसे देने से साफ मना कर दिया. इसको लेकर दोनों के बीच तेज बहस शुरु हो गई. पुलिस का कहना है कि पैसे देने से मना करने पर देबाशीष आगबबूला हो गया और उसने अपनी मां पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने के कारण महिला जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई. 

ये भी पढ़ें-  ठगों ने रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर को किया डिजिटल अरेस्ट, घंटों कैदी बनाकर लगाया 60 लाख का चूना, डूबी जिंदगीभर की कमाई  

मां को किया आग के हवाले 

स्थानीय लोगों के मुताबिक देबाशीष को नशे की लत है. इसको लेकर वह घर पर अक्सर विवाद करता रहता है. मां के जमीन पर गिरने के बाद उसने पेट्रोल लेकर उनपर उड़ेल दिया. इससे पहले की पीड़ित मां को होश आता देबाशीष ने उसे आग से झुलसा दिया. महिला की दर्दनाक चीखें सुनकर आसपास मौजूद लगा वहां पहुंचे, हालांकि तबतक देबाशीष वहां से फरार हो चुका था. इस विभत्स मंजर को देखक हर कोी सन्न रह गया था. 

ये भी पढ़ें- '20 लाख दो, विवाद खत्म...', बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लगाई फांसी, 10 पेज के सुसाइड नोट में मरने की लिखी एक-एक बात

जांच में जुटी पुलिस 

इस घटना के बाद ज्योत्सनारानी को अस्पताल में भर्ती किया गया. डॉक्टरों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे कटक स्थित SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर किया. पुलिस के मुताबिक पीड़िता के शरीर का काफी बड़ा हिस्सा झुलस चुका है. पुलिस ने आरोपी देबाशीष की तलाशी शुरु कर दी है. वहीं घटना को लेकर स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं. गांववालों का कहना है कि मां के बेटे के बीच विवाद चलता-रहता था, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि देबाशीष इतना खौफनाक कदम उठाएगा. लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. 

 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

