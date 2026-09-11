/चेहरा गमछे से ढका और लाल मिर्च का पाउडर बैंक कर्मियों की आंखों में झोंक अकेले लूट लिया बैंक!

बैंक लूट की बात सामने आते ही आमतौर पर दिमाग में बंदूक या पिस्तौल लिए बदमाश की तस्वीर उभरती है. लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर में एक बैंक लूटने वाले शख्स ने जिस तरीके का इस्तेमाल किया, उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. आरोपी के पास न कोई रिवॉल्वर था और न ही पिस्तौल. उसके हाथ में सिर्फ एक थैला था, जिसमें मिर्च पाउडर रखा हुआ था. इसी मिर्च पाउडर के सहारे उसने SBI बैंक में धावा बोल दिया और करीब 4 लाख रुपये लेकर फरार हो गया.
वारदात का CCTV सामने आने के बाद मामला और चर्चा में आ गया. आरोपी ने लूट के लिए किसी बड़े हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मिर्च पाउडर को ही अपना हथियार बना लिया था. हालांकि, उसकी यह फिल्मी अंदाज वाली लूट ज्यादा देर तक नहीं चल सकी. पुलिस ने तेजी दिखाते हुए करीब 30 मिनट के अंदर ही आरोपी को पकड़ लिया. उसके कब्जे से लूटी गई पूरी रकम भी बरामद कर ली गई.
महाराष्ट्र –
नागपुर के SBI में एक लुटेरा घुसा। बैंककर्मियों पर लाल मिर्च का पाउडर फेंका और 4.53 लाख रुपए लूटकर ले गया। कुछ देर बाद ही लुटेरा सूरज बोरकर पकड़ा गया। pic.twitter.com/Dxz3G6vRcD
— Sachin Gupta (@Sachingupta) September 11, 2026
गुरुवार (10 सितंबर) की शाम नागपुर के सक्करदरा थाना क्षेत्र में SBI बैंक की एक ब्रांच में कैश लूट की कोशिश से हड़कंप मच गया. बैंक का कामकाज खत्म होने के बाद कुछ कर्मचारी पास के ATM में कैश जमा करने जा रहे थे. इसी दौरान सूरज बोरकर नाम के आरोपी ने कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और उनके हाथ से 4 लाख 53 हजार रुपये से भरा बैग छीनकर भागने लगा.
घटना के बाद बैंक परिसर में अफरा-तफरी मच गई. कर्मचारियों के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों को भी घटना की जानकारी हुई और पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने चोरी की इस घटना में तेजी से कार्रवाई करते हुए बैंक से कुछ ही दूरी पर सूरज बोरकर को दबोच लिया. उसके पास से लूटी गई 4 लाख 53 हजार रुपये की पूरी रकम भी बरामद कर ली गई.
शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि आरोपी ने वारदात से पहले बैंक और कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखी थी. उसे शायद पहले से पता था कि कर्मचारी बैंक बंद होने के बाद ATM में कैश जमा करने जाते हैं. इसी के चलते वह बैंक के आसपास इंतजार कर रहा था और मौका मिलते ही उसने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की.
फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसने बैंक की रेकी कब से शुरू की थी और इस वारदात में उसके साथ कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं.