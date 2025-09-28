GF ने कह दिया No, इंस्टाग्राम पर लड़का बोला- मेरी है; लड़की वाले पहुंचे घर और पीट-पीटकर ले ली जान

Telangana News: तेलंगाना में एक युवक को इंस्टाग्राम पर प्यार का इजहार करना भारी पड़ गया. लड़की ने पहले उससे रिश्ता तोड़ने की बात कही थी, जिसके बाद लड़के ने कुछ ऐसा किया फिर उसका कत्ल कर दिया.
Trending Photos
Telangana Crime News: कुछ लोग अपने महबूब या फिर महबूबा को हासिल करने के लिए ऐसी हरकत कर बैठते हैं कि उन्हें उसका भारी खमियाजा भुगतना पड़ता है. हाल ही में तेलंगाना के अंदर एक नौजवान को ऐसा करना भारी पड़ गया. यहां एक 28 साल के नौजवान को उसकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के चलते कत्ल कर दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक जगतियाल जिले के सरंगापुर मंडल के रेचपल्ली गांव में एक 28 वर्षीय युवक की कथित तौर पर हत्या कर दी गई. पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम एदुरुगतला सतीश है, जो पेशे से ड्राइवर था. पुलिस के अनुसार सतीश का उस महिला के साथ पहले संबंध था, जिसकी वजह से विवाद हुआ. महिला ने हाल ही में सतीश को बताया कि वह अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती क्योंकि उसके परिवार वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं.
यह भी पढ़ें:
रात को बाहर घूमने गई थी मां, नशे की हालत में लौटी तो बेटियों की ये छोटी सी चीज देख खड़ा कर दिया बखेड़ा
हालांकि सतीश इस बात से काफी परेशान हुआ और उसने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला. पोस्ट में उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और चेतावनी दी कि कोई भी महिला से शादी न करे. पुलिस के मुताबिक यह पोस्ट महिला के परिवार को नागवार गुजरी. शनिवार शाम लगभग 7 बजे महिला के परिवार के लोग सतीश के घर पहुंच गए. विवाद के दौरान उन्होंने लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे सतीश की मौके पर ही मौत हो गई.
जगतियाल ग्रामीण पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा,'इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों में नथारी विनांजी, शांता विनांजी और जला शामिल हैं.' पुलिस ने बताया कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जारी हैं. पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए.