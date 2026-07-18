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पहले छिपाई पहचान, फिर शादी का झांसा देकर 3 साल तक किया दुष्कर्म; पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी शाहरुख

Gujarat Crime News: गुजरात में एक शख्स ने अपनी पहचान छिपाकर 3 साल तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने युवती को शांदी का झांसा दिया और उससे संबंध बनाए.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 18, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:43 PM IST
पहले छिपाई पहचान, फिर शादी का झांसा देकर 3 साल तक किया दुष्कर्म; पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी शाहरुख
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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