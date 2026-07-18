/पहले छिपाई पहचान, फिर शादी का झांसा देकर 3 साल तक किया दुष्कर्म; पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी शाहरुख

बता दें कि राजकोट के गांधीग्राम इलाके में पुलिस के पास लंबे समय तक एक शख्से के नाबालिग के साथ दुष्कर्म की चौंकाने वाली शिकायत दर्ज कराई गई है. गांधीग्राम पुलिस स्टेशन में दर्ज इस शिकायत में 20 साल की युवती ने शाहरुख बशीरभाई जाम नाम के व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और POCSO एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.