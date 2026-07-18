/पहले छिपाई पहचान, फिर शादी का झांसा देकर 3 साल तक किया दुष्कर्म; पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी शाहरुख

Gujarat Crime News: गुजरात में एक शख्स ने अपनी पहचान छिपाकर 3 साल तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने युवती को शांदी का झांसा दिया और उससे संबंध बनाए.
Crime News: गुजरात से एक खौफनाक मामला सामने आया है. यहां के गांधीग्राम में एक हैवान ने 3 साल तक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने नाबालिग को अपनी पहचान छिपाकर शादी का झांसा दिया और लंबे समय तक उसका शोषण किया. मामले को लेकर पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है.
बता दें कि राजकोट के गांधीग्राम इलाके में पुलिस के पास लंबे समय तक एक शख्से के नाबालिग के साथ दुष्कर्म की चौंकाने वाली शिकायत दर्ज कराई गई है. गांधीग्राम पुलिस स्टेशन में दर्ज इस शिकायत में 20 साल की युवती ने शाहरुख बशीरभाई जाम नाम के व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और POCSO एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
शिकायत के मुताबिक, जब लड़की 17 साल की थी, तब वह 31 जुलाई 2023 को अपनी बहन के जन्मदिन के जश्न में गई थी. वहां उसकी मुलाकात आरोपी शाहरुख से हुई. इसके बाद आरोपी ने लड़की से संपर्क किया और पहचान छिपाकर खुद को वृषभ दवे बताकर उससे बातचीत शुरू की. लड़की के मुताबिक, इसके बाद आरोपी ने उसके साथ संबंध बनाए, उसका भरोसा जीता और 3 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया.
गांधीग्राम पुलिस शिकायत के आधार पर पूरे मामले की आगे की जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान तब खुलकर सामने आई, जब युवती ने उसका आधार कार्ड देखा. उसमें आरोपी का सही नाम पता चला. युवती को पता चला कि वह जिस लड़के के साथ संबंध में है उसका असली नाम वृषभ दवे नहीं बल्कि शाहरुख बशीरभाई जाम था.