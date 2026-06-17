मंदिर से लौटते समय संतोष ने एक सॉफ्ट ड्रिंक में चूड़ियों का चूरा और चूहा मारने वाली दवाई मिलाई. उसने इसे मंदिर का प्रसाद बताकर अपनी पत्नी को पिला दिया. महिला जब बेहोश होने लगी तो आरोपी ने सड़क किनारे गला घोंटकर महिला की हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी के शव पर मोटरसाइकिल फेंककर हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया. बताया जा रहा है कि शव कुछ घंटों तक सड़क किनारे ही पड़ा रहा, फिर उसने खुद पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया.