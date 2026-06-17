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विधवा से शादी के लिए पत्नी को दिया जहर, जूस में डाले चूड़ियों के टुकड़े...सलाखों के पीछे पहुंचा जालिम पति

Man Killed Wife To Marry Widow: कर्नाटक में एक शख्स ने विधवा से शादी रचाने के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी. आरोपी ने महिला को मंदिर का प्रसाद बताकर जहर खिला दिया.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 17, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:09 PM IST
विधवा से शादी के लिए पत्नी को दिया जहर, जूस में डाले चूड़ियों के टुकड़े...सलाखों के पीछे पहुंचा जालिम पति

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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