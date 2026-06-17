Crime News: कर्नाटक के बेलगावी जिले से एक अनोखी घटना सामने आई है. यहां एक व्यक्ति ने गांव की एक विधवा के साथ संबंध जारी रखने के लिए अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी. मामले को लेकर आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है.
पीड़िता सक्कुबाई पटायत गोकाक तालुक के शिंदिकुरबेट गांव की रहने वाली थी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, महिला के पति संतोष पटायत अधिक मास का हवाला देते हुए पत्नी को बैलहोंगल तालुक के मराकुंबी गांव स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर ले गया था.
मंदिर से लौटते समय संतोष ने एक सॉफ्ट ड्रिंक में चूड़ियों का चूरा और चूहा मारने वाली दवाई मिलाई. उसने इसे मंदिर का प्रसाद बताकर अपनी पत्नी को पिला दिया. महिला जब बेहोश होने लगी तो आरोपी ने सड़क किनारे गला घोंटकर महिला की हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी के शव पर मोटरसाइकिल फेंककर हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया. बताया जा रहा है कि शव कुछ घंटों तक सड़क किनारे ही पड़ा रहा, फिर उसने खुद पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया.
सक्कुबाई की मौत की स्थिति पर संदेह होने पर पुलिस ने शव को 'बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' (BIMS) में पोस्टमार्टम के लिए भेजा. शुरुआती रिपोर्ट से पता चला कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या का मामला था. पूछताछ के दौरान संतोष ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जांचकर्ताओं को बताया कि वह अपनी प्रेमिका के साथ जीवन भर बिताना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या की.
पुलिस ने बताया कि धारवाड़ तालुक के कल्लू गांव की रहने वाली संतोष और सक्कुबाई की शादी को 9 साल हो गए थे. जांच में यह भी खुलासा हुआ कि संतोष पिछले 4 सालों से अपने ही गांव की एक विधवा के साथ रिलेशनशिप में था. संतोष को गिरफ्तार कर हिंदलगा जेल में डाल दिया गया है. पुलिस यह पता लगाने के लिए जांच जारी रखे हुए है कि क्या विधवा भी इस हत्या में शामिल थी.