बेरहमी से हत्या की, शव के किए टुकड़े-टुकड़े, फिर अंगों को पॉलिथीन में भरकर... पुलिस ने दरिंदा पति को किया गिरफ्तार

Telangana Crime News: हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां तेलंगाना के मेदिपल्ली में मौजूद बालाजी हिल्स में एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी की पहले बेरहमी से हत्या की और इसके बाद शव के टुकड़े-टुकड़े कर ठिकाने लगाने की कोशिश की. लेकिन पुलिस ने आरोपी पति को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस बेरहम पति से पूछताछ कर रही है. इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया.

जानकारी के मुताबिक, मृतका का नाम स्वाती है और उसके पति का नाम महेंद्र. दोनों विकाराबाद जिले के कमारेड्डीगुडा के रहने वाले हैं. दोनों ने प्रेम विवाह किया था और शादी के बाद हैदराबाद के मेदिपल्ली में बालाजी हिल्स इलाके में रहने लगे थे. पुलिस ने बताया कि महेंद्र ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद शव के कई टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को पॉलिथीन में भरकर ठिकाने लगाने की कोशिश की. जबकि उसने पहले ही स्वाती का सिर, हाथ और पैर मूसी नदी में फेंक दिए थे.

पॉलिथीन में इंसानी अंगों के टुकड़े

वहीं, धड़ को उसने घर में छुपा कर रखा था. लेकिन जब वह रात में शव के अन्य हिस्सों को बाहर ले जाकर दफनाने की कोशिश कर रहा था. लेकिन शोर सुनकर पड़ोसियों को शक हुआ को वे मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पॉलिथीन में कुछ संदिग्ध पैकेट देखे. जब उन्हें खोला गया तो अंदर इंसानी अंगों के टुकड़े मिले. इसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और महेंद्र को पकड़ लिया.

महिला का धड़ हुआ बरामद

स्थानीय पुलिस अफसरों ने बताया कि उन्होंने घटनास्थल से फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा कर लिए हैं. अभी तक केवल महिला का धड़ बरामद हुआ है. मृतका की पहचान पुख्ता करने के लिए डीएनए टेस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. एक अन्य अफसर ने कहा, 'हमने फोरेंसिक सबूत एकत्र कर लिए हैं. हम मृतक की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण करवाएंगे.' फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि आखिर उसने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया?