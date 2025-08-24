बेरहमी से हत्या की, शव के किए टुकड़े-टुकड़े, फिर अंगों को पॉलिथीन में भरकर... पुलिस ने दरिंदा पति को किया गिरफ्तार
Advertisement
trendingNow12895190
Hindi Newscrime

बेरहमी से हत्या की, शव के किए टुकड़े-टुकड़े, फिर अंगों को पॉलिथीन में भरकर... पुलिस ने दरिंदा पति को किया गिरफ्तार

Telangana Murder Case: तेलंगाना में एक शख्स ने अपनी प्रेगनेंट पत्नी की हत्या कर उसके शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए. इसके बाद वो शव के टुकड़े ठिकाने लगाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया. यह घटना हैदराबाद के मेडिपल्ली उपनगर बालाजी हिल्स में हुई.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 24, 2025, 08:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेरहमी से हत्या की, शव के किए टुकड़े-टुकड़े, फिर अंगों को पॉलिथीन में भरकर... पुलिस ने दरिंदा पति को किया गिरफ्तार

Telangana Crime News: हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां तेलंगाना के मेदिपल्ली में मौजूद बालाजी हिल्स में एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी की पहले बेरहमी से हत्या की और इसके बाद शव के टुकड़े-टुकड़े कर ठिकाने लगाने की कोशिश की. लेकिन पुलिस ने आरोपी पति को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस बेरहम पति से पूछताछ कर रही है. इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया.

जानकारी के मुताबिक, मृतका का नाम स्वाती है और उसके पति का नाम महेंद्र. दोनों विकाराबाद जिले के कमारेड्डीगुडा के रहने वाले हैं. दोनों ने प्रेम विवाह किया था और शादी के बाद हैदराबाद के मेदिपल्ली में बालाजी हिल्स इलाके में रहने लगे थे.  पुलिस ने बताया कि महेंद्र ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद शव के कई टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को पॉलिथीन में भरकर ठिकाने लगाने की कोशिश की. जबकि उसने पहले ही स्वाती का सिर, हाथ और पैर मूसी नदी में फेंक दिए थे.

पॉलिथीन में इंसानी अंगों के टुकड़े

वहीं, धड़ को उसने घर में छुपा कर रखा था. लेकिन जब वह रात में शव के अन्य हिस्सों को बाहर ले जाकर दफनाने की कोशिश कर रहा था. लेकिन शोर सुनकर पड़ोसियों को शक हुआ को वे मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पॉलिथीन में कुछ संदिग्ध पैकेट देखे. जब उन्हें खोला गया तो अंदर इंसानी अंगों के टुकड़े मिले. इसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और महेंद्र को पकड़ लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

महिला का धड़ हुआ बरामद

स्थानीय पुलिस अफसरों ने बताया कि उन्होंने घटनास्थल से फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा कर लिए हैं. अभी तक केवल महिला का धड़ बरामद हुआ है. मृतका की पहचान पुख्ता करने के लिए डीएनए टेस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. एक अन्य अफसर ने कहा, 'हमने फोरेंसिक सबूत एकत्र कर लिए हैं. हम मृतक की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण करवाएंगे.' फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि आखिर उसने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया?

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Telanganahyderabad murder case

Trending news

‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
Anurag Thakur
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
CISF News
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
CCTV video
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
Viral Video
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
India-Pakistan War 1965
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
Ladakh news
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
Mallikarjun Kharge
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
Indian tourists
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Kerala News
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
vice president election
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
;