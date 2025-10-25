पिता बना हैवान, जुड़वा बेटियों की गला रेतकर कर दी हत्या, जानिए क्या थी वजह

Man Kills Twin Daughters: महाराष्ट्र के वाशिम से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, वाशिम में एक आदमी का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया. झगड़े के दौरान जैसे ही पत्नी अपने माता-पिता के घर गई वह आदमी अपनी दो साल की जुड़वां बेटियों को जंगल में ले गया उनका गला काट दिया और फिर पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी व्यक्ति की पहचान वाशिम जिले के निवासी राहुल चव्हाण के रूप में हुई है. चव्हाण अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ यात्रा कर रहा था तभी उनके बीच गरमागरम बहस छिड़ गई. झगड़े के दौरान, राहुल की पत्नी ने अपने माता-पिता के घर जाने का फैसला कर लिया, जबकि चव्हाण अपनी बेटियों के साथ अकेले यात्रा पर निकल पड़ा. गुस्से में आकर चव्हाण दोनों बच्चियों को बुलढाणा जिले के अंचारवाड़ी के जंगली इलाके में ले गया, जहां उसने उनकी गला रेतकर हत्या कर दी.

पुलिस कर रही मामले की जांच

घटना के बाद चव्हाण सीधे वाशिम पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां उसने हत्याओं की बात कबूल कर ली. उसके कबूलनामे के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और बच्चों के शव बरामद किए. अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि शव आंशिक रूप से जले हुए थे, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि चव्हाण ने हत्या के बाद उन्हें आग लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश की होगी. हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने अभी तक जांच के इस पहलू की पुष्टि नहीं की है. मौत के सही कारण और लड़कियों को मरणोपरांत जलाया गया था या नहीं, यह जानने के लिए शव का फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम किया जा रहा है. प्रारंभिक जांच के लिए पुलिस उपाधीक्षक मनीषा कदम सहित वरिष्ठ अधिकारी और अन्य लोग घटनास्थल पर मौजूद थे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दस्तावेज तैयार किए तथा इलाके से फोरेंसिक नमूने एकत्र करना शुरू किया.