Advertisement
trendingNow12975479
Hindi Newscrime

पिता बना हैवान, जुड़वा बेटियों की गला रेतकर कर दी हत्या, जानिए क्या थी वजह

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के वाशिम से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, यहां एक शख्स ने गुस्से में अपनी दो जुड़वा बेटियों की गला रेतकर हत्या कर दी. हैरान करने वाली बात ये है कि शख्स ने थाने पहुंच कर खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 25, 2025, 10:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Man Kills Twin Daughters: महाराष्ट्र के वाशिम से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, वाशिम में एक आदमी का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया. झगड़े के दौरान जैसे ही पत्नी अपने माता-पिता के घर गई वह आदमी अपनी दो साल की जुड़वां बेटियों को जंगल में ले गया उनका गला काट दिया और फिर पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी व्यक्ति की पहचान वाशिम जिले के निवासी राहुल चव्हाण के रूप में हुई है. चव्हाण अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ यात्रा कर रहा था तभी उनके बीच गरमागरम बहस छिड़ गई. झगड़े के दौरान, राहुल की पत्नी ने अपने माता-पिता के घर जाने का फैसला कर लिया, जबकि चव्हाण अपनी बेटियों के साथ अकेले यात्रा पर निकल पड़ा. गुस्से में आकर चव्हाण दोनों बच्चियों को बुलढाणा जिले के अंचारवाड़ी के जंगली इलाके में ले गया, जहां उसने उनकी गला रेतकर हत्या कर दी.

पुलिस कर रही मामले की जांच

घटना के बाद चव्हाण सीधे वाशिम पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां उसने हत्याओं की बात कबूल कर ली. उसके कबूलनामे के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और बच्चों के शव बरामद किए. अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि शव आंशिक रूप से जले हुए थे, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि चव्हाण ने हत्या के बाद उन्हें आग लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश की होगी. हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने अभी तक जांच के इस पहलू की पुष्टि नहीं की है. मौत के सही कारण और लड़कियों को मरणोपरांत जलाया गया था या नहीं, यह जानने के लिए शव का फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम किया जा रहा है. प्रारंभिक जांच के लिए पुलिस उपाधीक्षक मनीषा कदम सहित वरिष्ठ अधिकारी और अन्य लोग घटनास्थल पर मौजूद थे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दस्तावेज तैयार किए तथा इलाके से फोरेंसिक नमूने एकत्र करना शुरू किया.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra crime

Trending news

लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर कुमार गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थ
crime
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर कुमार गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थ
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
Punjab
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
Jammu and Kashmir
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
kerla news
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
Satara Doctor Suicide
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
youth beaten to death
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत