मिठाई की दुकान पर शख्स ने बच्ची को किया किस, फिर... ऐसी सजा मिलेगी पछताएगा जिंदगी भर
मिठाई की दुकान पर शख्स ने बच्ची को किया किस, फिर... ऐसी सजा मिलेगी पछताएगा जिंदगी भर

Crime News: पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 24, 2025, 11:54 PM IST
मिठाई की दुकान पर शख्स ने बच्ची को किया किस, फिर... ऐसी सजा मिलेगी पछताएगा जिंदगी भर

Man Kisses, Puts His Finger In Schoolgirl's Mouth: इंटरनेट के इस युग में सीसीटीवी जगह-जगह लगे हैं. सबके पास मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की ताकत है, इसके बावजूद कुछ ऐसे हैवान आज भी खुले घूम रहे हैं जो कानून से नहीं डरते और मौका मिलते ही आधी आबाधी यानी महिलाओं और लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं. कई दरिंदे तो ऐसे भी हैं जो टीनेजर छोड़िए मासूम और छोटी-छोटी बच्चियों को भी गलत निगाह से देखते हैं और उनके साथ भी दरिंदगी करते हैं.

सीसीटीवी फुटेज से हो रही पहचान   

एक परेशान करने वाले वीडियो में, बंगाल में एक तीसरी कक्षा की छात्रा को सार्वजनिक रूप से किस करते हुए और छूते हुए एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है. बच्ची को उसने तब अपना शिकार बनाने की कोशिश की जब वो एक मिठाई की दुकान पर गई थी. उसकी हरकत सीसीटीवी में कैद होने के बाद पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.

वीडियो वायरल

हुगली के उत्तरपाड़ा की एक मिठाई की दुकान पर हुई घटना के समय छात्रा अपनी दादी के साथ थी. दोनों एक मिठाई की दुकान पर रुके थे, तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसके पास आया और उसे परेशान करने लगा. वीडियो में एक मोटा आदमी, जिसके बाल झड़ रहे हैं, दुकान में लड़की के पास आता और उससे बातचीत करता है. वीडियो में दिखाया गया है कि दुकान के काउंटर के बगल में वो आदमी बच्ची को छूने की कोशिश करता है.

वीडियो में आदमी को बच्ची के सिर पर थपथपाते और फिर उसके गाल को छूते हुए देखा जा सकता है, जबकि दादी इस बात से बेखबर हैं कि क्या हो रहा है. फिर वह लड़की के गाल पर किस करने के लिए झुकता है. वीडियो में दिखाया गया है. वो एक बार और उसके मुंह पर किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तब बच्ची दूर हट जाती है. इस दौरान कुछ और लोग दुकान आते-जाते हैं, लेकिन कोई भी ये समझ न सका कि वहां कुछ गड़बड़ है. बच्ची की दादी भी यह महसूस करने में विफल रहती हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि आदमी ने अपना हाथ लड़की के कंधे पर रखा और फिर अपनी उंगली उसके मुंह में डाल दी, जबकि लड़की अपनी दादी के बगल में खड़ी थी.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

kolkata

