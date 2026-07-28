/Karnataka News: अफेयर के शक में पत्नी का कत्ल, वाइफ को फांसी पर लटकाकर शख्स ने बनाया वीडियो; सन्न कर देगा ये मामला

Karnataka Crime News: कर्नाटक के बागलकोट जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने लोगों को सहमा दिया है. यहां पर एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. पति का शक था कि उसकी पत्नी किसी और लड़के के साख संबंध हैं. आरोप है कि शख्स ने अपनी पत्नी को फंसी पर लटकाकर मौत के घाट उतारा. इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है.
दरअसल, यह पूरी घटना कर्नाटक के बागलकोट जिले की है. मृतका की पहचान 23 वर्षीय भाग्यश्री जिगलूर के तौर पर हुई है और आरोपी की पहचान प्रवीण जिगलूर के रूप में हुई है. घटना रविवार शाम की है. हैरान करने वाली बात है कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के जीवन के लिए संघर्ष करते हुए का वीडियो बनाया और उसे दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया.
सबसे हैरान करने वाली बात है कि पत्नी को फांसी चढ़ाने वाले शख्स ने पूरी घटना के दौरान पीड़िता के माता-पिता को वीडियो कॉल किया और मृतका की बेबसी को दिखाया. इस जानकारी ने न केवल लोगों की, बल्कि पुलिस को भी सन्न कर दिया है.
शुरुआती जांच के दौरान प्रवीण ने कथित तौर पर गलागली गांव स्थित अपने घर में अपनी पत्नी पर लकड़ी के लट्ठे से हमला किया और फिर उसे फांसी पर लटका दिया.
मामले की जांच कर रही पुलिस ने प्रवीण ने कथित तौर पर फांसी पर लटकी अपनी पत्नी के जीवन-मरण के संघर्ष का वीडियो रिकॉर्ड किया. इसके साथ ही आरोपी ने कथित तौर पर उसकी पत्नी के माता-पिता को वीडियो कॉल किया, जिससे उन्हें अपनी बेटी की मौत देखना पड़ा. पुलिस का कहना है कि शख्स ने वीडियो को कई लोगों के साथ शेयर किया था.
बताया जा रहा है कि भाग्यश्री लगातार झगड़ों के कारण पिछले दो महीने से अपना ससुराल छोड़कर चली गई थी और अपने माता-पिता के साथ रह रही थी. बाद में प्रवीण ने उसको शांतिपूर्ण रहने का आश्वासन देकर वापस घर लाया. हालांकि, इसके कुछ दिनों बाद ही उसकी कथित तौर पर हत्या कर दी.
कथित वीडियो में भाग्यश्री दुपट्टे से लटकी नजर आ रही है. वह डबल बेड पर उतरने के लिए संघर्ष करती हैं. उनके पीछे शादी समारोह के दौरान बेडरूम की दीवार पर लिखे दंपति के नाम दिखाई दे रहे हैं. घटना की जानकारी सामने आने के बाद बिलागी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और प्रकरण की जांच शुरू की गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.