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Karnataka News: अफेयर के शक में पत्नी का कत्ल, वाइफ को फांसी पर लटकाकर शख्स ने बनाया वीडियो; सन्न कर देगा ये मामला

कर्नाटक के बागलकोट जिले में एक शख्स पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी पत्नी को फांसी पर टांग दिया और इस घटना का वीडियो भी बनाया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 28, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:17 PM IST
Karnataka News: अफेयर के शक में पत्नी का कत्ल, वाइफ को फांसी पर लटकाकर शख्स ने बनाया वीडियो; सन्न कर देगा ये मामला

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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