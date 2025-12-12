Gujarat Crime News : गुजरात में अपराध की एक खौफनाक घटना देखने को मिली है. यहां एक युवक विदेश में बसने के लिए इतना पागल हो गया कि उसने अपने पिता की तक हत्या कर दी. इसके लिए वह सालभर से प्लानिंग कर रहा था. 25 साल के रामदे जोग ने अपने चचेरे भाई 39 साल के वीरम के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की साजिश रची और उनकी मौत के बाद मिलने वाले इंश्योरेंस के 6-70 लाख रुपयों से इजरायल में बसने का प्लान बनाया.

पिता की हत्या की प्लानिंग

बता दें कि पिता की हत्या के लिए सबसे पहले रामदे ने अपने चचेरे भाई वीरम को तैयार किया. उसने उसे 1 लाख रुपये कैश और जिंदगीभर फ्री खाना देने का लालच दिया. वीरम भी लालच में आ गया और उसने अपने चाचा पर 2बार हमला किया और उनकी मौत को दुर्घटना बताने का प्रयास किया, हालांकि जांच में उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया. पुलिस के मुताबिक रामदे ने अपने पिता को मारने के लिए उनके नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली थी.

मौत को दुर्घटना बताने की कोशिश

घटना को लवेकर धोराजी डिवीजन की असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सिमरन भारद्वाज ने बताया,' रामदे ने पुलिस को बताया कि वह 1 साल से अपने पिता को मारने की प्लानिंग कर रहा था. इसे पूरा करने के लिए उसने अपने पिता के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिससे उनकी मौत पर 60-70 लाख रुपये मिलते. इसके लिए उसने अपने चचेरे भाई वीरम को भी तैयार किया. अगली प्रीमियम भरने की तारीख नजदीक आने पर रामदे ने वीरम को भरोसे में लेकर 1 लाख रुपये कैश और जिंदगी भर मुफ्त खाना देने का लालच दिया. वीरम भी इसपर मान गया. इसके बाद वीरम ने चाचा पर 2 बार हमला कर उनकी मौत को दुर्घटना बताने की कोशिश की, हालांकि में उसका झूठ पकड़ा गया.'

कैसे दिया घटना को अंजाम?

बता दें कि घटना से 6 महीने पहले काना ( मृत पिता) ने 4 एकड़ जमीन बेचकर रामदे को पैसे दिए, लेकिन रामदे ने इन पैसों को मौज-मस्ती और कर्ज चुकाने में उड़ा दिए. उसने इससे एक SUV भी खरीदी. 8 दिसंबर 2025 को रामदे ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिता को मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच गए. इसके बाद वीरम ने भी कोल्ड ड्रिंक में चूहा मारने वाली दवाई दी. काना इससे भी बच गए, जिसके बाद शराब पिलाने के बहने वीरम काना को खेत पर ले गया और कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी. वीरम ने पुलिस को बताया कि काना की मौत सड़क पर बाइक फिसलने से हुई, लेकिन रोड पर दुर्घटना का कोई निशान न होने के बाद वीरम ने हत्या की बात कबूल की. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.