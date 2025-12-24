Advertisement
trendingNow13052398
Hindi Newscrimeउधार के पैसे वापस मांगने पहुंचा दोस्त तो बरसा दी गोलियां, पैरों में की फायरिंग; अमृतसर में बड़ी घटना

उधार के पैसे वापस मांगने पहुंचा दोस्त तो बरसा दी गोलियां, पैरों में की फायरिंग; अमृतसर में बड़ी घटना

Dispute Over Money: पंजाब में 2 लोगों के बीच पैसों को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि वह खून-खराबा तक जा पहुंचा. शख्स ने पैसा वापस मांगने आए व्यक्ति के पैर में गोली चला दी.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 24, 2025, 10:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उधार के पैसे वापस मांगने पहुंचा दोस्त तो बरसा दी गोलियां, पैरों में की फायरिंग; अमृतसर में बड़ी घटना

Crime News: पैसों को लेकर विवाद में अक्सर पारिवारिक रिश्ते और लंबे समय की दोस्ती भी आपसी रंजिश में बदल जाती है. ऐसा ही एक मामला पंजाब के बटाला इलाके में देखने को मिला है. यहां पैसों को लेकर विवाद इतना भयंकर बढ़ गया है कि गोलीबारी तक की नौबत आ गई. यहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर लंबे समय से पेंडिंग पड़े लोन के चक्कर में अपने दोस्त को 2 बार गोली मार दी. गोकुवाल गांव में हुई इस घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया.   

पैसों को लेकर विवाद 

अमृतसर निवासी राजिंदर सिंह अपना 5 लाख का लोन वापस मांगने के लिए परमजीत सिंह संधू के घर पहुंचे. राजिंदर ने साल 2003 में यह पैसा परमजीत की कुछ प्राइवेट और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद के तौर पर दिया था. इसके बाद रजिंदर ने कई बार अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन परमजीत लगातार टालमटोल करता रहा. आखिरकार परमजीत ने राजिंदर को जवाब देना भी बंद कर दिया. वह बार-बार फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं देता था.  

ये भी पढ़ें- पूर्व सीएम के जन्मदिन पर गर्भवती महिला के साथ मारपीट, पटाखों को लेकर पेट में मारी लात, गर्दन भी पकड़ी 

Add Zee News as a Preferred Source

 

पीछे से चलाई गोली 

परमजीत के बार-बार फोन करने और याद दिलाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया न देने पर राजिंदर अपनी पत्नी और ड्राइवर के साथ सीधा उसके घर चले गए. इस दौरान दोनों परिवारों के सदस्यों के बीच बहस छिड़ गई, जो जल्द ही तीखी झड़प में बदल गई. इस झड़प के दौरान परमजीत ने कथित तौर पर 315 बोर की राइफल से राजिंदर पर गोली चलाई, जिससे राजिंदर को गंभीर चोट आई. पुलिस घटना का संज्ञान ले चुकी है. 

ये भी पढ़ें- होटल में खूनी खेल... शख्स ने Russian Ex-Wife को उतारा मौत के घाट, वजह जानकर सन्न रह जाएंगे

पुलिस ने दर्ज किया केस 

इस घटना को राजिंदर सिंह के परिवार के एक सदस्य ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. वह उस समय की बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था. वीडियो फुटेज में एक महिला राजिंदर से बहस करती हुई दिखाई दे रही है और तभी परमजीत पीछे से आकर उस पर गोली चला देता है. गोली लगने के बाद राजिंदर सिंह को उनके ड्राइवर ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया. उनके दाहिने पैर में गंभीर चोट आई है. पुलिस ने गोलीबारी के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

crime news

Trending news

हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
Nitin Gadkari
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
Arawali Area
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
National News
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
Maharashtra
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
china
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
Unnao rape case
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
Nitin Gadkari
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
India Malta Relations
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
PK Sreemathi
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...