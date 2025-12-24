उधार के पैसे वापस मांगने पहुंचा दोस्त तो बरसा दी गोलियां, पैरों में की फायरिंग; अमृतसर में बड़ी घटना

Crime News: पैसों को लेकर विवाद में अक्सर पारिवारिक रिश्ते और लंबे समय की दोस्ती भी आपसी रंजिश में बदल जाती है. ऐसा ही एक मामला पंजाब के बटाला इलाके में देखने को मिला है. यहां पैसों को लेकर विवाद इतना भयंकर बढ़ गया है कि गोलीबारी तक की नौबत आ गई. यहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर लंबे समय से पेंडिंग पड़े लोन के चक्कर में अपने दोस्त को 2 बार गोली मार दी. गोकुवाल गांव में हुई इस घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया.

पैसों को लेकर विवाद

अमृतसर निवासी राजिंदर सिंह अपना 5 लाख का लोन वापस मांगने के लिए परमजीत सिंह संधू के घर पहुंचे. राजिंदर ने साल 2003 में यह पैसा परमजीत की कुछ प्राइवेट और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद के तौर पर दिया था. इसके बाद रजिंदर ने कई बार अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन परमजीत लगातार टालमटोल करता रहा. आखिरकार परमजीत ने राजिंदर को जवाब देना भी बंद कर दिया. वह बार-बार फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं देता था.

पीछे से चलाई गोली

परमजीत के बार-बार फोन करने और याद दिलाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया न देने पर राजिंदर अपनी पत्नी और ड्राइवर के साथ सीधा उसके घर चले गए. इस दौरान दोनों परिवारों के सदस्यों के बीच बहस छिड़ गई, जो जल्द ही तीखी झड़प में बदल गई. इस झड़प के दौरान परमजीत ने कथित तौर पर 315 बोर की राइफल से राजिंदर पर गोली चलाई, जिससे राजिंदर को गंभीर चोट आई. पुलिस घटना का संज्ञान ले चुकी है.

पुलिस ने दर्ज किया केस

इस घटना को राजिंदर सिंह के परिवार के एक सदस्य ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. वह उस समय की बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था. वीडियो फुटेज में एक महिला राजिंदर से बहस करती हुई दिखाई दे रही है और तभी परमजीत पीछे से आकर उस पर गोली चला देता है. गोली लगने के बाद राजिंदर सिंह को उनके ड्राइवर ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया. उनके दाहिने पैर में गंभीर चोट आई है. पुलिस ने गोलीबारी के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है.