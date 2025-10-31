Advertisement
Hindi Newscrime

पनवेल के सैलून में खौफनाक वारदात, पैसे मांगने पर ग्राहक पर उस्तरे से हमला; हालत गंभीर

सैलून में कार्यरत आरोपी सिठा रघुवीर सिंह (29 वर्ष), जो मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है, ने सेवा देने से पहले रविंद्र से पैसे मांग लिए. रविंद्र ने पैसे देने में टालमटोल किया, जिस पर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 12:25 AM IST
पनवेल के सैलून में खौफनाक वारदात, पैसे मांगने पर ग्राहक पर उस्तरे से हमला; हालत गंभीर

नवी मुंबई के पनवेल इलाके में एक हेयर कटिंग सैलून में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी. बाल कटवाने गए एक ग्राहक से पैसे मांगने पर सैलून कर्मचारी ने दाढ़ी बनाने वाले उस्तरे से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में पीड़ित को गंभीर चोटें आईं.पुलिस के अनुसार, यह खौफनाक वारदात मंगलवार शाम करीब 6 बजे न्यू पनवेल स्थित दीपक हेयर कटिंग सैलून में हुई. शिकायतकर्ता रविंद्र कल्लाप्पा वाघमारे (35 वर्ष), जो पनवेल के स्थानीय निवासी हैं, सैलून में बाल कटवाने पहुंचे थे.

सैलून में कार्यरत आरोपी सिठा रघुवीर सिंह (29 वर्ष), जो मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है, ने सेवा देने से पहले रविंद्र से पैसे मांग लिए. रविंद्र ने पैसे देने में टालमटोल किया, जिस पर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. बहस इतनी भड़क गई कि आरोपी सिठा ने गुस्से में आकर हाथ में पकड़े उस्तरे से रविंद्र पर वार कर दिया. 

हमले के बाद सैलून में मच गई चीख-पुकार
आरोपी ने रविंद्र की दाहिनी आंख के नीचे से शुरू कर दाहिने गाल पर होते हुए होंठ तक गहरा चीरा खींच दिया. हमले से रविंद्र का चेहरा खून से लथपथ हो गया और वह जमीन पर गिर पड़े. सैलून में मौजूद अन्य ग्राहक और राहगीरों ने चीख-पुकार मचाई, लेकिन आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया. गंभीर रूप से घायल रविंद्र को स्थानीय लोगों ने तुरंत एमजीएम हॉस्पिटल, कामोठे पहुंचाया. डॉक्टरों ने बताया कि चोट गहरी है, जिसमें आंख, गाल और होंठ को नुकसान पहुंचा है. रविंद्र को सर्जरी की जरूरत पड़ी.

पुलिस रघुवीर को पकड़ने के लिए कर रही छापेमारी
घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचना मिली, लेकिन पीड़ित की नाजुक हालत के कारण शिकायत दर्ज नहीं हो सकी. बुधवार को जब रविंद्र होश में आए, तो खांदेश्वर पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची और उनका बयान दर्ज किया. पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 323 (चोट पहुंचाना), और 504 (उकसाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. एसएचओ ने बताया कि आरोपी सिठा रघुवीर सिंह की तलाश में छापेमारी की जा रही है. उसके पंजाब कनेक्शन की वजह से स्थानीय और पंजाब पुलिस से संपर्क किया गया है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और सैलून के अन्य कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

crime news

Trending news

