इंस्टाग्राम पर हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट डाली, सऊदी से लौटते ही अब्दुल एयरपोर्ट पर धरा गया; पुलिस ने कैसे निकाली कुंडली?

Inflammatory post about Hindus Police arrest: सोशल मीडिया पर एक गलत पोस्ट कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसका ताजा उदाहरण है मंगलुरु का. 27 साल के अब्दुल खादर नेहाद उलैबेट्टू के रहने वाले हैं. वो सऊदी अरब में नौकरी करते थे. वहां रहते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट 'team_sdpi_2025' से हिंदू धर्म के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक और भड़काऊ पोस्ट डाली. यह पोस्ट अक्टूबर में वायरल हुई, जिसके बाद मंगलुरु के बाजपे पुलिस स्टेशन में 11 अक्टूबर को पुलिस ने खुद से ही केस दर्ज कर लिया.

पुलिस ने पहले से ही निकाल ली थी कुंडली

तकनीकी जांच में पता चला कि पोस्ट अब्दुल ने ही सऊदी से की थीं. पुलिस ने तुरंत उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दिया. रविवार 14 दिसंबर को वो कोझिकोड एयरपोर्ट पर उतरा, तो इमीग्रेशन वाले ने पुलिस को अलर्ट किया और उसे दबोच लिया. पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने कहा कि जांच जारी है. पुलिस ने कहा कि पोस्ट धर्म के खिलाफ थी और समाज में तनाव पैदा कर सकती थी. मंगलुरु जैसे संवेदनशील शहर में ऐसी पोस्ट से तनाव बढ़ सकता था, इसलिए पुलिस ने पहले से ही कुंडली तैयार रखी थी.

सांप्रदायिक तनाव के बाद पुलिस अलर्ट

मंगलुरु में हाल ही में अब्दुल रहमान और सुहास शेट्टी की सांप्रदायिक हत्याओं के बाद पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई है. कमिश्नर रेड्डी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सोशल मीडिया पर नफरत या हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. ये गिरफ्तारियां उसी अभियान का हिस्सा हैं. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों से समाज में शांति भंग होती है, इसलिए मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है.

तलवार डांस वीडियो ने पकड़वाया

एक दूसरी घटना में, पुलिस ने दो युवकों को तलवार लहराते हुए डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के लिए गिरफ्तार किया. ये युवक हैं 28 साल के आमिर सुहैल और 29 साल के सुरेश, दोनों मंगलुरु के रहने वाले. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, "शनिवार को सुरेश ने फेसबुक पर वीडियो अपलोड किया, जिसमें दोनों तलवारें लहराते हुए गाने पर थिरक रहे थे." ये वीडियो वायरल हो गया और पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट ने तुरंत नोटिस लिया. पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और तलवारें जब्त कीं. साथ ही, वीडियो अपलोड करने वाला मोबाइल फोन भी छीन लिया. ये कार्रवाई दिखाती है कि अब सोशल मीडिया पर हिंसा या हथियार दिखाने वाली चीजें पोस्ट करना महंगा पड़ सकता है. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ऐसे वीडियो समाज में डर पैदा करते हैं, इसलिए सख्त ऐक्शन लिया गया.