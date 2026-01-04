Advertisement
Hindi Newscrimeरिश्तों का खून! देसी प्रेमिका ने किया विदेशी प्रेमी के भरोसे का कत्ल, गुस्से में मार डाला; लिव इन में रह रहे थे

रिश्तों का खून! देसी प्रेमिका ने किया विदेशी प्रेमी के भरोसे का कत्ल, गुस्से में मार डाला; लिव इन में रह रहे थे

रिश्ते खून के हों या दोस्ती के या भरोसे के सब दरक रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं. ऐसे ही एक मामले में एक देसी प्रेमिका और विदेशी प्रेमी की लव स्टोरी का दर्दनाक 'द एंड' हो गया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 04, 2026, 10:17 PM IST
Girl Friend killed Boy Friend: रिश्ते खून के हों या दोस्ती के या भरोसे के सब दरक रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं. ऐसे ही एक मामले में एक देसी प्रेमिका और विदेशी प्रेमी की लव स्टोरी का दर्दनाक 'द एंड' हो गया. दिल्ली से सटे हाईफाई शहर में मणिपुर की प्रेमिका ने अपने साउथ कोरियाई प्रेमी को चाकू से गोदकर मार डाला. दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. ग्रेटर नोएडा में सामने आए इस खौफनाक कत्ल के मामले में प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है.

प्रेमिका ने ही अस्पताल ले गई

इस हैरतअंगेज मामले में मणिपुर की प्रेमिका ने अपने साउथ कोरिया के प्रेमी को चाकू से मारा फिर उसकी हालत देख उसे वो खुद अस्पताल ले गई. डॉक्टरों के मुताबिक युवक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी. ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर 150 में सामने आए इस घटनाक्रम की चर्चा पूरे शहर में वायरल हो रही है. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मृतक शख्स एक मोबाइल कंपनी में मैनेजर था. 

पुलिस का बयान

मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि रविवार दिनांक 04.01.2026 को GIMS अस्पताल से मेमो के जरिए सूचना मिली कि दक्षिण कोरिया के कहने वाले 'डक ही यू' (Duck Hee Yuh) वर्तमान पता एटीएस पायस हाइड वेज, सेक्टर-150, थाना नॉलेज पार्क, गौतम बुद्ध नगर को GIMS हॉस्पिटल में मृत अवस्था में भर्ती कराया गया था. प्राप्त सूचना पर पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि मृतक विदेशी को मणिपुर की रहने वाली लुजीना पमई अस्पताव लाई थीं और उसी के द्वारा चाकू से युवक की हत्या की गई थी. साउथ कोरिया युवक और भारतीय युवती दोनों लिव-इन-रिलेशनशिप में काफी समय से साथ रह रहे थे. थाना नॉलेज पार्क पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है. आरोपित महिला को गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश में हिंदुओं की ताबड़तोड़ हत्याओं की असल वजह क्या? तस्लीमा नसरीन ने बताया

इस मामले में प्रेमी की मौत होते ही एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हो गया. पुलिस फिलहाल आरोपी लड़की पमाई से पूछताछ कर रही है. पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी लड़की ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले रहे, लड़की ने बताया है कि 'डक ही यू' अक्सर शराब पीकर उसके साथ मारापीटी करता था. वो उसकी हरकतों से तंग आ गई थी. हालिया वारदात से पहले भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई थी जिसके बाद आरोपी पमाई ने उसे चाकू से मार डाला.

 

