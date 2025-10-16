माओवादियों ने कारोबारी को भेजा ‘मौत का खत’, मांगी 35 लाख की फिरौती; चिट्ठी में 2 बड़ी गलतियां देख खटक गया पुलिस का दिमाग और...

Maoists sent death note to businessman: ओडिशा के कालाहांडी में एक ऐसी घटना सामने आई, जिसे सुनकर किसी को भी यकीन करना मुश्किल है. एक कारोबारी को सुबह काम पर जाने पर कार में ‘मौत का खत’ मिला. यह खत माओवादियों की ओर से भेजा गया था और इसमें 35 लाख रुपये फिरौती की मांग की गई थी. फिरौती न देने पर व्यक्ति को परिवार समेत मार देने की धमकी दी गई. चिट्ठी मिलने के बाद व्यक्ति बुरी तरह घबरा गया. उसने पुलिस से जान बचाने की गुहार लगाई. पुलिस ने जब मामले की छानबीन करते हुए चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा तो 2 बड़ी गलतियां देख उसका माथा ठनक गया.

ओडिशा के कारोबारी को मिला ‘मौत का खत’

यह घटना ओडिशा के भवानीपटना जिला में रहने वाले दिनेश अग्रवाल के साथ हुई. वे इलाके के जाने-माने ठेकेदार हैं. शांत स्वभाव वाला उनका 24 वर्षीय बेटा अंकुश अग्रवाल कारोबार में उनका हाथ बंटाया करता था.

रोजाना की तरह वे 6 अक्टूबर को वे काम पर जाने के लिए कार में बैठे तो उन्हें कार की सीट पर एक लाल लिफाफा पड़ा मिला. उसके अंदर एक धमकी भरा ‘मौत का खत’ था. जिसमें लिखा था, मैं माओवादी हूं, अगर 35 लाख नहीं दिए तो पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा. खत हिंदी में था, लेकिन भाषा सभ्य और अपनेपन वाली लग रही थी.

इन बातों से पुलिस को मिला क्लू

माओवादियों का नाम सुनते ही दिनेश अग्रवाल बुरी तरह घबरा गए. वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि अगर नक्सलियों ने किसी को टारगेट कर लिया तो वे उसे छोड़ते नहीं हैं. उन्होंने पुलिस से संपर्क साधा और धमकी भरी चिट्ठी के बारे में बताते हुए जान बचाने की गुहार लगाई.

भवानीपटना एसपी नागराज देवरकोंडा ने बताया, 'कारोबारी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत अपनी जांच शुरू की. खत को ध्यान से पढ़ा गया तो उसमें कई अटपटी बातें नजर आईं. माओवादी नामों की स्पेलिंग गलत थी. भाषा भी बेहद बचकानी थी. जबकि माओवादी इस तरह की भाषाशैली का इस्तेमाल नहीं करते. इसके साथ ही परिवार से जुड़ी कई बातें भी उसमें लिखी हुई थी. इन सब बातों से पुलिस को शक हुआ कि ये किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम हो सकता है.'

जांच में सामने आया असली मुजरिम का नाम

जांच के दौरान पुलिस को अपने मुखबिर से एक सूचना मिली. पता चला कि कारोबारी का बेटे अंकुश अग्रवाल ने अपने एक दोस्त से इस ‘ड्रामा’ का ज़िक्र पहले ही कर दिया था. बस, फिर क्या था, पुलिस ने शक के आधार पर तुरंत अंकुश को हिरासत में ले लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की. थोड़ी ही देर में उसने पूरा राज उगल दिया.

पता चला कि अंकुश अग्रवाल किसी प्राइवेट संस्था में ठेके पर काम कर रहा था और आर्थिक तंगी में फंस चुका था. पैसे की जरूरत ने उसे ऐसी चाल चलने पर मजबूर कर दिया कि वह अपना कर्जा चुका सके. चूंकि पिता दिनेश अग्रवाल से वह इतनी बड़ी रकम नहीं मांग सकता था. इसलिए उसने माओवादी बनकर पिता से 35 लाख की फिरौती वसूलने का फैसला किया.

अब बेटा सलाखों के पीछे और पिता हैरान

अपनी योजना को अमलीजामा पहनाते हुए अंकुश अग्रवाल ने अपने पिता की गाड़ी में मौत का खत डाल दिया. लेकिन उसका खेल इतना कमजोर था कि वो खुद ही जाल में फंस गया. अब बेटा सलाखों के पीछे है और पिता हैरान कि जिसे बचपन में डर से बचाया, वही बड़ा होकर डर का बहाना बन गया.