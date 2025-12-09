Advertisement
लहसुन-प्याज की वजह से टूटी शादी, पति ने लिया तलाक; हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील कर दी खारिज

Couple Divorces Onion Garlic Dispute: अहमदाबाद में एक दंपत्ति के बीच प्याज और लहसुन के इस्तेमाल को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला तलाक तक पहुंच गया. पत्नी स्वामीनारायण संप्रदाय से होने के कारण इनका सेवन नहीं करती थी, जबकि पति के परिवार में ऐसा प्रतिबंध नहीं था.

 

Dec 09, 2025
Ahmedabad: अहमदाबाद में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां खाने-पीने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी से तलाक ले लिया. जानकारी के अनुसार, मामला प्याज और लहसुन के इस्तेमाल को लेकर लगातार होने वाले झगड़ों से शुरू हुआ और अदालत तक पहुंच गया. जानकारी के अनुसार, पत्नी स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ी थी और प्याज-लहसुन का सेवन सख्ती से नहीं करती थी, जबकि पति और उसके परिवार में ऐसा कोई आहार प्रतिबंध नहीं था. दोनों ने 2002 में शादी की थी, लेकिन खानपान को लेकर असहमति इतनी बढ़ गई कि अलग-अलग रसोई में खाना बनाना पड़ने लगा.

 2024 में पारिवारिक अदालत ने तलाक को दी मंजूरी

2013 में पति ने अहमदाबाद की पारिवारिक अदालत में तलाक की अर्जी दायर की, आरोप लगाते हुए कि पत्नी ने क्रूरता की और घर छोड़ दिया. मई 2024 में पारिवारिक अदालत ने तलाक को मंजूरी दे दी और पति को भरण-पोषण देने का निर्देश दिया. इसके बाद दोनों ही पक्ष गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे. पति ने भरण-पोषण पर आपत्ति जताई और पत्नी ने तलाक को चुनौती दी. लेकिन सुनवाई के दौरान पत्नी ने खुद कहा कि उसे शादी टूटने से आपत्ति नहीं है. इस पर न्यायमूर्ति संगीता विशेन और न्यायमूर्ति निशा ठाकोर की पीठ ने पत्नी की अपील खारिज कर दी और तलाक को बरकरार रखा. अदालत ने माना कि पत्नी का बयान स्पष्ट करता है कि विवाह जारी रखना संभव नहीं है, इसलिए तलाक के फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Ahmedabad

