/शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ प्यार! तेलंगाना में शादीशुदा प्रेमी जोड़े ने चलती ट्रेन में उठाया घातक कदम

सिकंदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित चेरलापल्ली रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को शबरी एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक शादीशुदा युवक और एक विवाहित महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई. दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलते ही सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस के अनुसार युवक की पहचान श्रीकाकुलम जिले के चापरा गांव निवासी सिरीश के रूप में हुई है. वह शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम सुलोचना बताया गया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि सिरीश के उसी गांव की रहने वाली एक विवाहित महिला नीलावेणी के साथ कथित तौर पर करीबी संबंध थे.
जांच में यह भी सामने आया कि सिरीश और नीलावेणी कुछ समय से कोयंबटूर में रह रहे थे. जानकारी मिलने के बाद सुलोचना भी वहां पहुंची और दोनों को वापस गांव लौटने के लिए राजी किया. इसके बाद तीनों शबरी एक्सप्रेस से श्रीकाकुलम लौट रहे थे. तभी रास्ते में अचानक से सिरीश और नीलावेणी की तबीयत खराब हो गई.
रेलवे पुलिस के मुताबिक सिकंदराबाद पहुंचने से पहले ट्रेन में सफर के दौरान सिरीश और नीलावेणी की तबीयत अचानक बिगड़ गई. कोच में मौजूद अन्य यात्रियों ने दोनों को अस्वस्थ हालत में देखकर तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचना दी. सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को तत्काल हैदराबाद के गांधी अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.
सरकारी रेलवे पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि घटना के कारणों और परिस्थितियों की विस्तार से जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी.